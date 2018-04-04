Lula ainda responde a duas ações em Curitiba e segue investigado

Lula tenta evitar a prisão no caso do triplex, no qual foi condenado em 2ª instância Crédito: Dario Oliveira / Estadão Conteúdo

Além do caso tríplex, pelo qual já foi condenado a doze anos e um mês de prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responde a mais duas ações penais na 13ª Vara Federal de Curitiba e a força-tarefa da Lava-Jato ainda não encerrou as investigações sobre novos fatos que podem incriminá-lo.

Os procuradores ainda analisam as contas do Instituto Lula e da LILS Palestras e transferências feitas à G4 Entretenimento, empresa que tem como sócios Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e os irmãos Fernando Bittar e Kalil Bittar - Fernando é também sócio do sítio de Atibaia ao lado de Jonas Suassuna Filho.

Também são apurados patrocínios de empresas para o filme "Lula, o filho do Brasil", que recebeu recursos das empreiteiras Odebrecht, OAS e Camargo Corrêa.

Na ação em fase mais adiantada, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a Odebrecht comprou um prédio para o Instituto Lula, por cerca de R$ 12 milhões, e debitou o valor da conta de propina destinada ao PT, com anuência do ex-ministro Antonio Palocci.

O Instituto Lula nunca usou o prédio, que foi comprado em nome da DAG, uma terceirizada da Odebrecht, e acabou sendo colocado em nome da Odebrecht Realizações Imobiliárias.

Outra acusação, na mesma ação, é que a Odebrecht pagou pela cobertura vizinha à de Lula no ABC paulista, também usada pelo petista. O apartamento está em nome de Glaucos Costamarques, que afirmou ter comprado o imóvel a pedido do pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula, e nunca ter recebido aluguel. Os procuradores afirmam que o dinheiro usado por Glaucos na aquisição também era da conta propina da Odebrecht.

Lula nega as duas acusações - diz que visitou o prédio, mas achou inadequado para instalar o Instituto Lula, e que alugava o apartamento de Glaucos Costamarques, embora não tenha conseguido apresentar todos os recibos de pagamento. Até mesmo os recibos apresentados foram contestados, já que Glaucos diz ter assinado todos de uma vez, quando estava hospitalizado, a pedido do advogado de Lula.

A previsão inicial é que a ação fosse julgada em março, mas a defesa de Lula pediu perícia da contabilidade paralela da Odebrecht, o que atrasou o andamento. Na semana passada, os advogados do ex-presidente ingressaram com petição, com perícia própria, na qual afirmam que os sistemas da empreiteira foram alterados e são inservíveis como prova. Agora, a nova expectativa é que o julgamento ocorra em maio.

A segunda ação é a do sítio de Atibaia, que recebeu reformas feitas pela Odebrecht, OAS e por José Carlos Bumlai, que teria, segundo a acusaçãod o MPF, usado dinheiro da Schahin Engenharia. Ainda em fase de instrução e depoimentos, o processo só deve ser finalizado no segundo semestre.

As investigações sobre o Instituto Lula e as transferências a Fábio Luís estão em andamento. O Instituto recebeu R$ 20,740 milhões das empreiteiras Camargo Côrrea, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS e Andrade Gutierrez entre 2011 e 2014. No mesmo período, fez pagamentos de R$ 1,34 milhão à G4 Entretenimento, que informa ter prestado serviços de informática ao Instituto Lula. O relatório em que constam esses dados, referente à quebra de sigilo do Instituto Lula, é antigo, de fevereiro de 2016. Ou seja, as investigações já duram dois anos sem que tenha sido apresentada denúncia.