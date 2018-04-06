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Aguardando habeas corpus

Lula aguarda decisão do STJ e diz que não vai se entregar à PF em Curitiba

Petistas querem montar uma cena que entre para a história, mas refutam violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 12:46

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:46

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve se entregar à Polícia Federal até as 17h desta sexta-feira (6), como determinou o juiz Sergio Moro. Segundo aliados, essa ideia prevalecia desde a noite anterior, quando o juiz divulgou o despacho que ordenava a prisão para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP).
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acena para militantes concentrados em frente ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta sexta-feira Crédito: Werther Santana/AE
De acordo com a assessoria de imprensa do ex-presidente, a única definição oficial é que o petista não irá a Curitiba, como está escrito no despacho de Moro, e que aguarda o resultado de um pedido de habeas corpus que será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Mas aliados relataram, na manhã desta sexta-feira, que o mais provável é que Lula espere a PF prendê-lo na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, onde será montado um corredor humano.
Lula está no local desde a noite de quinta-feira (05). Militantes petistas, sem-teto, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais passaram a madrugada do lado de fora, em apoio ao ex-presidente.
Os petistas querem montar uma cena, para "entrar para a história". Uma preocupação é fazer com que a prisão ocorra de forma pacífica porque se houver violência pode ser prejudicial para a imagem do Lula e para a repercussão do caso.
LIDERANÇAS CAPIXABAS ESTÃO A CAMINHO DE SÃO BERNADO
O presidente estadual do PT, João Coser (PT), e o líder da bancada petista na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales),  José Carlos Nunes, estão a caminho de São Bernado do Campo, para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos.
"Vamos fazer um ato de solidariedade a Lula, não sabemos o que ele vai decidir, mas estaremos lá para dar nosso apoio. No Espírito Santo, também estaremos reunidos para fazer essa vigília para nosso presidente", disse João Coser.
Sindicatos e movimentos sociais confirmaram o ato #LulaLivre, em defesa do petista, para esta sexta-feira, com concentração às 16h na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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