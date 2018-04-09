Lula: 'Toda essa palhaçada não pode ter fim se eu não for preso'

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

Na mensagem em vídeo que gravou para a militância, antes de ser preso na Operação Lava Jato para cumprir sua pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do polêmico triplex do Guarujá, Lula disse acreditar que logo vai superar a crise. "Pode demorar um pouco, mas vamos vencer essa batalha", ele disse.

O depoimento do ex-presidente foi gravado ao lado de frei Beto, que foi visitá-lo no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Na velha trincheira do sindicato onde forjou sua carreira, Lula permaneceu durante dois dias até se entregar à Polícia Federal, já na noite de sábado, 7.

Na gravação, Lula recorda os tempos de sindicalista, em 1980, quando foi preso pelos agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), braço da repressão, sob acusação de violação da Lei de segurança Nacional, por incitação à greve.

"Em 80, quando eu fui preso, o Beto estava em casa. Foi o Beto que levantou e bateu na minha porta, 'ô Lula, a polícia tá aí'."

Agora alvo da Lava Jato, o petista afirma estar com a consciência tranquila, leve.

Atacou o juiz Sérgio Moro, que o condenou e ainda conduz outros dois processos criminais contra ele, e também atacou o procurador da República Deltan Dallagnoll, da força-tarefa do Ministério Público Federal.

"Eu estou muito de bem com a minha consciência, de bem com a minha vida. Eu tenho dito que o que me faz ficar bem é a tranquilidade da minha consciência. Eu duvido que o Moro, eu duvido que o Dallagnoll, eu duvido que os caras que fizeram as mentiras que estão fazendo contra mim deitem toda noite com a consciência tranquila que eu deito e durmam o sono que eu durmo. Devem estar com a consciência pesada. Minha consciência é uma consciência leve e eu sei das mentiras que eles contaram prá me destruir."

Ele disse acreditar que sua prisão foi decretada porque havia a possibilidade de conseguir uma liminar que acabasse com esse negócio da condenação da segunda instância. "E nós não prendemos o Lula! Assim não vale!"

Lula atribui a ordem de prisão à vaidade pessoal (de Moro). "E a vontade de tirar fotografia minha preso, única explicação que eu encontro prá essa loucura."