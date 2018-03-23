Luiz Fux visita o ES um dia após STF dar fôlego para Lula

O governador Paulo Hartung recebeu o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele veio ao Estado para dar uma palestra pra a Amages. Crédito: Divulgação

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), está em Vitória nesta sexta-feira (23). Fux veio dar uma palestra para alunos da Escola de Magistratura, da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages). A palestra foi fechada e realizada na sede do Tribunal de Justiça do Estado (TJES).

Antes de seguir para o compromisso, o ministro almoçou no Palácio Anchieta com o governador Paulo Hartung (PMDB). Várias autoridades capixabas também participaram do encontro. Entre elas, os desembargadores Sérgio Gama e Annibal de Rezende Lima  respectivamente, presidentes do TJES e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES)  e os juízes Ezequiel Turíbio e Sérgio Ricardo  respectivamente, presidente e vice-presidente da Amages.

JULGAMENTO DE LULA

Na véspera (22), Fux participou da sessão em que os ministros do STF decidiram alguns pontos relativos ao habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula (PT) para impedir que ele seja imediatamente preso após serem esgotadas as possibilidades de recurso na segunda instância contra sua condenação a 12 anos e um mês de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Na próxima segunda-feira, o TRF-4 decidirá sobre os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente.

Os advogados de Lula pedem ao STF que a execução da pena não comece a partir da 2ª instância e que o ex-presidente possa continuar recorrendo em liberdade aos tribunais superiores.

Na sessão do STF, os ministros não chegaram a julgar de fato o habeas corpus propriamente dito  não "entraram no mérito", como se diz no jargão jurídico. Primeiro, analisaram uma questão preliminar levantada pelo relator do habeas corpus, ministro Edson Fachin: para ele, o habeas corpus nem sequer deveria ser analisado pelo Supremo. Mas Fachin foi voto vencido: por 7 votos a 4, a maioria dos ministros decidiu que eles podem, sim, apreciar o habeas corpus. Nessa votação, Fux acompanhou Fachin, entendendo que não cabia à Corte apreciar o pedido da defesa.

Na sequência, como a sessão já entrava pela noite, os ministros decidiram adiar, para o dia 4 de abril, o julgamento do habeas corpus propriamente dito. Os advogados de Lula pediram, então, uma liminar, para impedir que Lula possa receber uma ordem de prisão até que o próprio Supremo conclua o julgamento do habeas corpus, daqui a 12 dias. Pelo placar de 6 a 5, os ministros concederam a liminar, "congelando", assim, o julgamento e adiando uma possível ordem de prisão por parte do juiz Sérgio Moro. Nessa votação, Fux mais uma vez ficou do lado derrotado, entendendo que o STF não deveria conceder a liminar.

AUXÍLIO-MORADIA

Na última quarta-feira, Fux retirou da pauta de julgamento do Pleno do STF a votação sobre a regulamentação do auxílio-moradia, que estava marcada para o dia seguinte. Fux tomou a decisão a partir a partir de um posicionamento da Advocacia-Geral da União (AGU), que informou ao Supremo não se opor à criação de uma mesa de diálogo de conciliação para discutir o pagamento do auxílio-moradia. A discussão será aberta na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Enquanto isso, o auxílio segue sendo pago a milhares de beneficiados pelo país inteiro.

Luiz Fux é autor da polêmica decisão liminar (provisória), de setembro de 2014, que uniformizou o pagamento de auxílio-moradia para todos os membros da magistratura nacional. Logo depois, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou o pagamento aos juízes do país inteiro, no valor de R$ 4.377,73. Pelo texto, a verba é concedida a todos os magistrados em atividade que moram em comarca sem residência oficial, mesmo que vivam em imóvel próprio na mesma localidade.

Os beneficiários não precisam prestar contas de como utilizam o pagamento, acrescido ao contracheque a título de "verba indenizatória" e não descontado do Imposto de Renda. Em efeito cascata, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) regulamentou a concessão do mesmo benefício aos promotores e procuradores dos Estados e da União. Pela regra constitucional da equiparação dos benefícios, o auxílio-moradia é concedido, desde outubro de 2014, a todos os membros do Judiciário, do Ministério Público, de Tribunais de Contas e de Ministérios Públicos de Contas, bastando que a pessoa peça para receber o valor.