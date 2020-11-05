Luciano Merlo: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

O candidato a prefeito de Colatina Luciano Merlo (Patriota) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista dele faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas na quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Luciano Carlos Merlo (Patriota), 51 anos, é professor e diretor da Faculdade Castelo Branco. Esta é a segunda vez consecutiva que ele tenta chegar ao comando do Executivo colatinense. Em 2016, na primeira aparição política, Merlo obteve 14.125 votos, que garantiram a terceira colocação no pleito, 21,69 % dos votos válidos. Com o desempenho em 2016, tentou o cargo de deputado estadual em 2018. Ele obteve 8.338 votos e não foi eleito.
Luciano Merlo é declaradamente de direita, conservador e bolsonarista. Ele é próximo ao ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido), que disputou o governo do Estado em 2018. Também conta com o apoio dos deputados estaduais Danilo Bahiense (sem partido), Torino Marques (PSL), Rafael Favatto (Patriota) e Capitão Assumção (Patriota). Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.