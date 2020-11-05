Luciano Merlo: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

Luciano Carlos Merlo (Patriota), 51 anos, é professor e diretor da Faculdade Castelo Branco. Esta é a segunda vez consecutiva que ele tenta chegar ao comando do Executivo colatinense. Em 2016, na primeira aparição política, Merlo obteve 14.125 votos, que garantiram a terceira colocação no pleito, 21,69 % dos votos válidos. Com o desempenho em 2016, tentou o cargo de deputado estadual em 2018. Ele obteve 8.338 votos e não foi eleito.