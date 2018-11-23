Luciano Huck debate renovação da política nesta sexta em Pedra Azul

O apresentador da Rede Globo Luciano Huck Crédito: Divulgação

Discutir a importância da formação de novas lideranças políticas, bem como a necessidade do engajamento de todos os setores na construção dos rumos do país é o tema central do 13° Encontro de Lideranças, que reúne, a partir de hoje, os principais nomes do cenário econômico e empresarial do Espírito Santo em Pedra Azul, Domingos Martins.

Promovido pela Rede Gazeta em parceria com grupos empresariais como Águia Branca, Unimed e Cepemar, o evento deste ano será conduzido por palestrantes de todo o país, incluindo o apresentador da Rede Globo Luciano Huck. Ao lado do governador Paulo Hartung (sem partido) e do idealizador da ONG RenovaBR, Eduardo Mufarej, Huck terá a missão de falar sobre o processo de renovação política.

"Luciano vem usando sua capacidade de mobilização para olhar para a política e para o futuro do país. A atuação dele em movimentos de formação política é exemplo para nós, para saírmos um pouco do nosso interesse direto e olharmos para o futuro da coletividade, seja participando diretamente ou não da política", pontua o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

Café destaca o que considera um dos pilares do evento: a oportunidade de diálogo e de interação entre líderes do setor empresarial capixaba, que se refletirá nos rumos e estratégias traçadas para o próximo ano.

No final da década de 1990 e início dos anos 2000 nós vivemos no Estado uma situação de degradação do ambiente político e empresarial, em que a relação entre setor público e privado ficou comprometida. Temos uma visão de que parte do que nos levou àquele cenário foi a falta de interlocução entre as lideranças. Por isso, o Encontro é o momento de compartilharmos e de alinharmos visões Café Lindenberg, diretor-geral da Rede Gazeta

O diretor de negócios da Rede Gazeta, Marcelo Moraes, afirma que cerca de 200 convidados participarão dos dois dias de evento. "Nós fazemos uma seleção de empresas e de um número reduzido de pessoas para que realmente haja uma aproximação entre elas. São pessoas que tomam as decisões e pensam no desenvolvimento do Estado, além de terem valores alinhados com a Rede Gazeta", diz.

PALESTRANTES

No rol de palestrantes estão o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas; o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o cientista político do Insper Carlos Melo; a secretária Executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi; e o governador eleito Renato Casagrande (PSB), entre outros.

Para o diretor de Relações Institucionais do Grupo Águia Branca, Wagner Chieppe, ouvir o que os especialistas têm a dizer torna-se ainda mais relevante dado o atual contexto político e econômico do país. "A mudança da Presidência e de sua equipe, todas essas transições muito fortes trazem a necessidade de ouvirmos pessoas com experiência e diferentes formações'.

Já o diretor-presidente da Unimed Vitória, Márcio Almeida, reforça: "Ano após ano a qualidade dos palestrantes vem aumentando e aumenta a satisfação dos participantes. Todos estamos ansiosos".

PROGRAMAÇÃO

HOJE

14h - Abertura

Boas vindas do diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

14h10 - 1ª Palestra

Painel de Regulação e Controle: com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o diretor de Finanças, Riscos e Tecnologia da Informação da Arcelor Mital, Paulo Wanick.

15h30 - 2ª Palestra

A Renovação da Política Brasileira e os Desdobramentos futuros: com o governador Paulo Hartung; o apresentador da Globo Luciano Huck, e o idealizador do movimento RenovaBR, Eduardo Mufarej.

18H30 - Fim de Expediente

Transmissão ao vivo para a rede CBN, com os apresentadores Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.

Programação paralela

14h - Palestra

Negociação colaborativa - como alcançar acordos viáveis e mutuamente satisfatórios: com Breno Paquelet, especialista em Negociações e Estratégias pela Harvard Business School.

AMANHÃ

9h - 3ª Palestra

Painel Economia: O Brasil e sua Economia: com

Eduardo Guardia, ministro da Fazenda

10h - 4ª palestra

Painel Hard News: conjuntura econômica e política e seus cenários para 2019: com Ana Paula Vescovi (secretária executiva do Ministério da Fazenda); Carlos Melo (cientista político) e Samuel Pessoa (professor de Economia). Mediação de Natuza Nery, comentarista da Globo News.

5ª Palestra

Inovação X Era digital: com Rodrigo Evangelista de Castro, superintendente nacional na área de Transformação Digital da Caixa.

12h45 - 6ª Palestra

Pauta, desafios e prioridades para 2019: com Renato Casagrande, governador eleito.

Programação paralela

10h - Palestra

O cardápio do futuro, com a nutricionista Bia Rique.

11h30 - Palestra