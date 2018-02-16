Luciano Huck confirma: 'Não serei candidato'

O apresentador Luciano Huck Crédito: Divulgação

O apresentador confirmou à coluna da jornalista Sonia Racy na tarde de quinta-feira (15), que não será candidato à Presidência da República. Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão, disse.

Na quinta-feira passada, Huck havia jantado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois do encontro, o tucano afirmou que o apresentador estava considerando se lançar na disputa.