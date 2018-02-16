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Presidência

Luciano Huck confirma: 'Não serei candidato'

'Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 21:28

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 21:28

O apresentador Luciano Huck Crédito: Divulgação
O apresentador confirmou à coluna da jornalista Sonia Racy na tarde de quinta-feira (15), que não será candidato à Presidência da República. Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão, disse.
Na quinta-feira passada, Huck havia jantado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois do encontro, o tucano afirmou que o apresentador estava considerando se lançar na disputa.
Àquela altura, movimentos como RenovaBR, Agora!, Vem Pra Rua, Frente Favela Brasil e Livres preparavam um encontro com o apresentador para um debate sobre a renovação da política nacional. Na prática, significaria mais um estímulo ao projeto presidencial de Huck.

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