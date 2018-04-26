Último prazo para regularizar título de eleitor acaba no dia 9 de maio

Fila na Central de Biometria em Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Quem tiver que fazer o recadastramento biométrico ou atualizar alguma informação do título de eleitor, como a mudança de domicílio eleitoral e pagamento de multas, por exemplo, tem até o dia 9 de maio para procurar os cartórios eleitorais e se regularizar para participar das eleições deste ano. Este é o último prazo para fazer as atualizações ou até mesmo solicitar a emissão do primeiro título de eleitor.

Para dar conta do fluxo maior de procura, recorrente nos últimos dias, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) até decidiu estender o horário de atendimento a partir da próxima quarta-feira (2), quando todos os cartórios passarão a funcionar das 9h às 18h. Normalmente os cartórios funcionam entre 12h e 18h.

A medida visa evitar que se criem longas filas à espera de atendimento, como as que se formaram na Central da Biometria de Vila Velha, em janeiro . Como o município irá estrear a biometria nas eleições deste ano, todos os eleitores precisam fazer o recadastramento.

Eleitores aguardam sua vez para fazer a biometria em Vila Velha: procedimento com o funcionário da Justiça Eleitoral dura, em média, 10 minutos. Crédito: TRE-ES/Divulgação

Mesmo para as cidades onde ainda não será obrigatório o voto com biometria, os eleitores podem fazer o recadastramento biométrico. Todos os cartórios do Estado vão atuar com o horário estendido.

Após o dia 9 de maio, a Justiça Eleitoral fechará o sistema de cadastro de eleitores, ou seja, é o último prazo para cadastro de novos títulos, atualização de nome social e identidade de gênero, transferência de domicílio e quitação de pendências com o TRE para os interessados em votar nas eleições de outubro.

O eleitor que tem 15 anos, mas vai completar 16 anos até a data da eleição e pretende votar, também pode requerer o título de eleitor até o dia 9 de maio.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Como saber se meu título está regularizado?

Para acessar essas informações, basta preencher o nome completo e a data de nascimento diretamente no Portal do TRE-ES

Como regularizar a situação?

Se a situação do eleitor estiver irregular, é sinal de que ficou mais de três eleições sem votar ou justificar sua ausência nas urnas. Importante lembrar que cada turno de um pleito representa uma eleição para efeito dessa contagem.

Como transferir meu local de votação?

Se o eleitor mudou de cidade e precisa alterar o local de votação para exercer o direito de eleger seus representantes este ano, o prazo final para essa mudança também é dia 9 de maio. Para tanto, basta comparecer a qualquer cartório eleitoral munido de um documento oficial com foto e de seu novo comprovante de residência.

Como informar que sou um eleitor com deficiência?

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que precisarão de atendimento especial no dia da eleição também devem fazer essa comunicação à Justiça Eleitoral até o fechamento do cadastro. Assim, será possível transferir esse eleitor para uma seção eleitoral com acessibilidade para garantir mais conforto e segurança.

Como posso solicitar a inclusão do meu nome social?

Travestis e transexuais que queiram incluir no título de eleitor o nome social, a fim de votar em outubro, também devem fazê-lo até o fechamento do cadastro. A mudança é simples e exige apenas a autodeclaração do nome com o qual deseja ser identificado. O nome civil e o nome social ficarão registrados nos bancos de dados de eleitores.