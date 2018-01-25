Lindbergh prega desobediência civil à decisão que condenou Lula

Lindbergh Farias Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado

O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), pregou nesta quinta-feira, 25, a "desobediência civil", com ocupação das ruas, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

"Não nos peçam passividade nesse momento. Há uma ditadura de toga nesse País. Não podemos mais dizer que vivemos numa democracia e agora só temos um caminho: a rebelião cidadã e a desobediência civil", afirmou Lindbergh. "Vão fazer o quê? Prender o Lula? Vão ter de prender milhões de brasileiros antes."

Para o líder do PT no Senado, o TRF-4 não se ateve "aos autos e às provas" no processo contra Lula. "Ontem foi batido o último prego no caixão da República", disse o petista, ao chegar à reunião da Executiva Nacional do PT, em São Paulo.