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Ocupação das ruas

Lindbergh prega desobediência civil à decisão que condenou Lula

PT confirma nesta quinta-feira a candidatura de Lula à presidência e faz um desagravo a ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 14:22

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 14:22

Lindbergh Farias Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado
O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), pregou nesta quinta-feira, 25, a "desobediência civil", com ocupação das ruas, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.
"Não nos peçam passividade nesse momento. Há uma ditadura de toga nesse País. Não podemos mais dizer que vivemos numa democracia e agora só temos um caminho: a rebelião cidadã e a desobediência civil", afirmou Lindbergh. "Vão fazer o quê? Prender o Lula? Vão ter de prender milhões de brasileiros antes."
Para o líder do PT no Senado, o TRF-4 não se ateve "aos autos e às provas" no processo contra Lula. "Ontem foi batido o último prego no caixão da República", disse o petista, ao chegar à reunião da Executiva Nacional do PT, em São Paulo.
O PT vai confirmar nesta quinta-feira a candidatura de Lula à Presidência e fazer um desagravo a ele. O partido recorrerá da decisão do TRF-4 em todas as instâncias judiciais e pretende registrar a candidatura do petista em 15 de agosto, último dia do prazo estabelecido pela Lei Eleitoral. Nos bastidores, porém, os petistas sabem que a chance de mudar esse quadro é remota. "O caminho é a mobilização de massa toda semana. Eu não acredito mais na via institucional", insistiu Lindbergh.

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