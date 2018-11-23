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Encontro de Lideranças

Líderes empresariais iniciam encontro debatendo rumos do país

Café Lindenberg, diretor-geral da Rede Gazeta, disse que o encontro é um momento de reflexão e de pensamento sobre o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 19:56

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 19:56

Café Lindenberg, diretor-geral da Rede Gazeta, no 13º Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
Em um momento de transição do cenário político, que marca também novas perspectivas para o cenário econômico, as necessidades e as soluções para um futuro melhor do Brasil e do Estado do Espírito Santo precisam ser debatidas e compartilhadas. É com base nesse retrato da atualidade que teve início na tarde desta sexta-feira (23), o 13º Encontro de Lideranças, promovido pela Rede Gazeta, em parceria com Unimed, Grupo Águia Branca e Grupo Cepemar, em Pedra Azul, Domingos Martins.
Na abertura do evento, o diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, falou da consolidação do encontro anual como um momento de reflexão e de pensamento sobre o país.
"Esse evento sempre é muito importante nessa direção. E nesse momento atual ainda mais, com essa transformação que estamos vivendo de troca de comando, e, agora, de direcionamento também. Estamos com boas expectativas, vamos ver e torcer para, quem sabe, melhorar nossas expectativas para termos uma economia e dias melhores", afirmou.
A edição 2018 do encontro, que acontece na Pousada Pedra Azul, conta com a participação de vários empresários e lideranças políticas capixabas e de nome nacional. Entre os convidados dessa edição, estão o apresentador Luciano Huck, da TV Globo; o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas; a secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, além do governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o atual governador, Paulo Hartung (sem partido).
OTIMISMO
Na abertura do evento, empresários deram um tom de otimismo e confiança para os rumos da economia para os próximos anos no Estado e no Brasil. O presidente do Grupo Águia Branca, Décio Chieppe, ressaltou a importância do Encontro de Lideranças para "avaliar cenários, discutir o conjunto e repensar o que está acontecendo, isso em um momento de mudança".
"Estamos há cinco anos com a economia desandada, e passamos por um período nervoso na questão política este ano. Apesar de turbulento e complexo, o processo eleitoral deixou alguma expectativa para o crescimento. Está na hora de uma agenda positiva para construirmos uma ponte para o futuro", comentou Chieppe.
O presidente do Grupo Cepemar, Nelson Saldanha, afirmou que o ano é de "muita expectativa positiva", que permite uma confiança para o setor produtivo investir e voltar a fazer o país crescer.
Já Fernando Ronchi, diretor administrativo e financeiro da Unimed, ressaltou que espera com as palestras do evento que "surjam novas ideias e soluções para as empresas e o Estado crescerem". E afirmou que a cooperativa, diante do clima de otimismo, é uma das que vai realizar investimentos nos próximos meses. "É um momento de confiança. Vamos fazer a nossa parte e fazer o país voltar a crescer", disse.

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