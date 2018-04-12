Líderes de atos contra Dilma no ES vão disputar as eleições 2018

No ápice da pressão sobre o governo Dilma Rousseff (PT), eles ajudaram a organizar manifestações pró-impeachment nas ruas de Vitória e de Vila Velha. Sob a bandeira do combate à corrupção e do apoio à Lava Jato, participaram ativamente de manifestações contra petistas. Apesar de antes apartidários, agora assumem o discurso de que algumas mudanças só podem ser feitas por dentro do sistema e, por isso, preparam-se para disputar as eleições. A maioria pela primeira vez.
Ao menos dez pessoas que exerceram papel de liderança em grupos como Movimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua, Ativação e Vitória da Ética filiaram-se a partidos políticos e pretendem concorrer à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados e ao Senado.
Entre esses pré-candidatos, estão os médicos Gustavo Peixoto e Jéssica Polese, o professor Bruno Brandão e a auxiliar de consultório médico Lícia Rezende que conseguiu na Justiça provisoriamente a suspensão da Linha Verde, em Vitória.
Em bloco, escolheram disputar pelo PTB, partido comandado nacionalmente pelo ex-deputado Roberto Jefferson, pivô do escândalo do mensalão, embora próximo a Lula até 2006.
Antes, disputariam pelo Podemos, mas trocaram de legenda às pressas no último sábado após divulgada a informação de que a senadora Rose de Freitas se filiaria ao partido.
A má fama do PTB não se resume a Jefferson ou à filha dele, Cristiane Brasil, que por pouco não ganhou a chefia do Ministério do Trabalho de presente. O partido também apareceu na Lava Jato e tem como líder na Câmara o deputado Jovair Arantes (GO), um político no sexto mandato.
Líder desse grupo de pré-candidatos, Jéssica Polese admite que o PTB não combina com os movimentos de rua e que a escolha partidária foi pragmática.
Não combinamos. Mas se quisermos fazer algo temos que ser pragmáticos. Teríamos que fazer campanha para Rose (no Podemos), decidimos não fazer por não concordar com a postura dela. (No PTB) Não precisaremos nos envolver com ele (Roberto Jefferson), afirmou ela, que é pré-candidata ao Senado.
O PTB tem defendido pautas em que acredito para o desenvolvimento econômico do país. Não é partido com figura central, mas com diversas figuras, afirmou Raquel Gerde, coordenadora do MBL, também pré-candidata ao Senado.
Bruno Brandão também admite a escolha pragmática pelo PTB: O Hudson Leal (líder do Podemos) havia nos dado toda a autonomia. Mas não podemos apoiar a Rose. A gente vai ter voz no PTB.
Outra recém-filiada ao PTB, a estudante de Artes Visuais Sayusa Litig quer levar ideias das ruas para a Assembleia Legislativa. A gente vai tentando fazer algumas coisas e vê que de fora não consegue. Então, precisamos de um pouco mais de espaço. Para fazer, o ideal é estar dentro de algum cargo político, disse a militante, que vai pela primeira vez para uma eleição.
Outro empolgado é o microempresário e pré-candidato a deputado estadual César Leal. Tenho a visão de que precisamos renovar os agentes políticos. Nós podemos dar um passo a mais, comentou.
PONTOS EM COMUM
Presidente do PTB no Espírito Santo, o ex-vereador Sérgio Magalhães, o Serjão, afirmou que o partido e os movimentos de rua têm alguns pontos em comum. Serjão comemora o fato de seu partido ter acolhido todos os movimentos de rua, como MBL, Vem Pra Rua e Ativação.
Existem alguns pontos em comum. As pautas dos movimentos são coincidentes, como as reformas trabalhista e do Estado. O movimento foi criado para derrubar a Dilma. E o que Roberto Jefferson fez? Derrubou o PT, derrubou o José Dirceu. Se não fosse ele, Dirceu seria o presidente, afirmou o dirigente.
Delator do mensalão, Jefferson foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os mesmos crimes pelos quais Lula foi recentemente condenado.
Roberto Jefferson tem suas polêmicas, mas é um cara de palavra, comentou Serjão.
O PTB do Espírito Santo não tem deputado federal e só tem um representantes na Assembleia Legislativa porque Gildevan Fernandes (ex-PMDB) migrou na janela partidária.
SENADO
Raquel Gerde e Jéssica Polese são pré-candidatas ao Senado, mas só uma delas deverá ter a vaga. Raquel filiou-se na sexta. Jéssica, no sábado. Desde os atos pró-impeachment, elas não têm boa relação. Trocaram críticas mútuas de busca por protagonismo isolado. Raquel é a pré-candidata do partido ao Senado. A princípio, é a Raquel, disse Serjão.