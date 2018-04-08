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Após prisão

Lideranças políticas enviam mensagem de apoio a Lula

O presidente boliviano Evo Morales, que já havia publicado outras mensagens em apoio ao ex-presidente, voltou a defender seu amigo Lula

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 00:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 00:41
Lula foi preso após deixar sindicato neste sábado Crédito: Reprodução/Globo News
Depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Lava Jato, decidiu se entregar à Polícia Federal neste sábado, 7, lideranças políticas do Brasil e de outros países se manifestaram, enviando mensagens de apoio ao petista.
O presidente boliviano Evo Morales, que já havia publicado outras mensagens em apoio ao ex-presidente, voltou a defender seu amigo Lula. "Os crimes de Lula são: ter sido presidente dos trabalhadores, estar do lado dos trabalhadores e dos pobres que são vítimas dos estados coloniais. A luta continua por Lula livre".
O senador Humberto Costa utilizou uma frase dita pelo ex-presidente durante o pronunciamento no sindicato antes de ser entregar a PF. "Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia".
Manuela D'Ávila, pré-candidata a presidente pelo PCdoB publicou uma imagem de Lula escrito: "Lula Livre", seguida da mensagem "Prisão sem crime é injustiça".
O crítico cinematográfico Pablo Villaça que criticou a série da Netflix sobre a Operação Lava Jato também mostrou sua solidariedade. "Moro sonhou que a prisão de Lula seria sua própria consagração; em vez disso, levou a imagem de Lula carregado pelo povo para todo o planeta".

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