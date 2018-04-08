Lideranças políticas enviam mensagem de apoio a Lula

Lula foi preso após deixar sindicato neste sábado Crédito: Reprodução/Globo News

Depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Lava Jato, decidiu se entregar à Polícia Federal neste sábado, 7, lideranças políticas do Brasil e de outros países se manifestaram, enviando mensagens de apoio ao petista.

O presidente boliviano Evo Morales, que já havia publicado outras mensagens em apoio ao ex-presidente, voltou a defender seu amigo Lula. "Os crimes de Lula são: ter sido presidente dos trabalhadores, estar do lado dos trabalhadores e dos pobres que são vítimas dos estados coloniais. A luta continua por Lula livre".

O senador Humberto Costa utilizou uma frase dita pelo ex-presidente durante o pronunciamento no sindicato antes de ser entregar a PF. "Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia".

Manuela D'Ávila, pré-candidata a presidente pelo PCdoB publicou uma imagem de Lula escrito: "Lula Livre", seguida da mensagem "Prisão sem crime é injustiça".