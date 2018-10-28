Lideranças capixabas se mantêm neutras sobre disputa

Hartung já criticou Bolsonaro, mas não declarou voto; Casagrande preferiu não dar apoio a um presidente Crédito: Reprodução

Se posicionar em uma disputa eleitoral à Presidência, em que os dois candidatos representam campos políticos extremos, e que teve a campanha marcada pelo acirramento e tentativa de desqualificação mútua entre os candidatos, resultou em um grau maior de complexidade para que as lideranças e partidos se posicionassem em todo o país.

Paulo Hartung Renato Casagrande No Espírito Santo não foi diferente, e até este fim de campanha do segundo turno, tanto o governador atual,(MDB), quanto o eleito,(PSB), assim como os três senadores que exercerão mandato nos próximos quatro anos  Fabiano Contarato (Rede), Marcos do Val (PPS) e Rose de Freitas (Podemos) , se abstiveram de manifestar uma posição pública a favor de Fernando Haddad (PT) ou de Jair Bolsonaro (PSL).

A conduta também foi repetida pelos prefeitos dos municípios da Grande Vitória. Luciano Rezende (PPS), Max Filho (PSDB), Audifax Barcelos (Rede) e Juninho (PPS) passaram ao largo da campanha presidencial.

Todos esses líderes políticos citados foram procurados pela reportagem, mas além de não manifestarem quem apoiam, quase todos nem mesmo responderam aos questionamentos enviados.

Alguns deles, no entanto, já deram alguns sinais de rejeição a algum dos polos políticos.

Em julho, em entrevista para A Gazeta, Hartung afirmou que Bolsonaro representa "um surto grave de populismo no Brasil".

Semanas depois, em palestra para empresários, Hartung declarou à plateia: "Os americanos erraram. Eu sei que tem muito brasileiro admirador de Trump e ainda dizendo que Bolsonaro é o Trump brasileiro. Não admirem Trump e não apoiem Bolsonaro porque não é caminho para o Brasil. É descaminho absoluto para o nosso país".

Após apoiar publicamente Geraldo Alckmin (PSDB) no 1º turno, neste 2º turno, Hartung não deu mais declarações sobre os candidatos.

Já Casagrande apoiou a candidatura de Ciro Gomes (PDT) no 1º turno, e desde que venceu as eleições anunciou que manteria uma postura de neutralidade, "em respeito aos votos dos capixabas que também optaram por Bolsonaro ou Haddad", e também para não prejudicar a relação institucional futura com o presidente eleito.

Com o fim da campanha, ele manteve a mesma postura. "Eu espero do novo presidente da República uma gestão que tenha compromisso com a responsabilidade e que trabalhe com diálogo, tentando agregar forças políticas e naturalmente distensionar esse ambiente político nervoso que temos hoje", disse.