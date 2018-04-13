Lei pode deixar tribunais de contas de mãos atadas

Tribunal de Contas do Espírito Santo é um dos órgãos que terão sua atividade atingida pelas mudanças que aguardam a sanção do presidente da República. Crédito: Vitor Jubini

Uma mudança na legislação que está prestes a ser sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB) pode limitar significativamente a atuação dos órgãos de controle, como os Tribunais de Contas, e a Controladoria-Geral da União (CGU), por exemplo. De acordo com as novas normas, os tribunais só vão poder punir as condutas erradas dos gestores públicos se ficar comprovado que houve a intenção deliberada de violar a lei, ou seja, o dolo, ou se houver um chamado erro grosseiro.

Isso significaria que aqueles agentes públicos que causarem danos aos cofres, mas que tenham sido por uma ação negligente, imprudente, ou com imperícia, ou seja, com culpa, não poderão mais ser responsabilizados.

O projeto de lei traz 11 novos artigos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para, segundo os autores, dar segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público.

Ocorre que na esmagadora maioria dos casos das fiscalizações feitas pelos órgãos de controle, hoje, não é possível ter a comprovação do dolo, pois como sua alçada de punição é a administrativa, e não a judicial, não há meios de obtenção de prova, como quebras de sigilo telefônico ou bancário, entre outros, para configurar essa responsabilização.

ÔNUS

Outra alteração legal alvo de críticas foi sobre a inversão do ônus da prova da adequação e a razoabilidade do ato administrativo. Hoje, se o órgão de controle identifica alguma irregularidade em uma fiscalização, por exemplo, notifica-se o agente público que geriu os recursos a provar que sua decisão foi acertada. Se a lei mudar, serão os órgãos que deverão fundamentar, em sua decisão, todas as consequências práticas que o gestor poderia ter tomado, assumindo que o ato administrativo do gestor é bom por definição.

A consequência disso pode ser a retirada de competências das Cortes de controle, o que significaria um aumento da impunidade, na avaliação de entidades de classe. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), inclusive, pediram que o presidente vete a proposta, já aprovada pelo Congresso, mas a toque de caixa, afirmam.

Na última quarta-feira (11), na sessão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCES), o conselheiro Carlos Ranna e o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva também registraram a preocupação com este projeto de lei. Ele faz restrição ao controle da administração pública. Esta inversão do ônus também não me parece ser o caminho acertado, disse Marco Antônio.

CASOS

Esta mudança nos parâmetros legais impactaria diretamente no dia a dia das fiscalizações, de acordo com o auditor de controle externo e doutorando em Direito Econômico e Financeiro pela USP, Donato Volkers Moutinho.

Em um caso prático de uma obra de construção de 100 casas populares, exemplifica, o fiscal da obra precisa conferir se tudo está sendo entregue como foi contratado, com todas as especificações. Se o TCES identifica alguma irregularidade porque não foi feita alguma medição corretamente, o gestor poderia ser responsabilizado, seja por se omitir para evitar o dano, a negligência; por agir sem a devida precaução, a imprudência; ou pela falta de habilidade, a imperícia.

Se a lei mudar, a punição não poderia mais ocorrer, só se houvesse o erro grave, ou seja, algo grosseiro, que seria, por exemplo, a entrega de somente 50 casas.

Segundo Donato, até mesmo o parecer pela rejeição das contas da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) pelo Tribunal de Contas da União não poderia existir, de acordo com essas regras.

O processo dela falava que ela descumpriu a meta fiscal, mas ela tinha enviado um projeto para tentar mudar a meta. O TCU ia ter que interpretar que não houve erro grave, pois a meta poderia ser mudada. Ou seja, as irregularidades que ocorrem hoje vão continuar ocorrendo, mas vai ser mais difícil responsabilizar alguém por elas, avaliou.

Ele destaca que hoje já há uma série de elementos que são avaliados para que um gestor seja responsabilizado, e que o projeto pode, na verdade, trazer insegurança jurídica. Vai haver uma discussão grande sobre o que será esse erro grave, que é um conceito subjetivo, disse.

ENTENDA

PROJETO DE LEI

Novas normas

Apresentado pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o projeto traz 11 novos artigos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), para, em tese, aumentar a segurança jurídica.

Trâmite

Já aprovado pelo Senado e pela Câmara, o texto aguarda sanção presidencial, o que tem que ser feito até o dia 25.

O QUE MUDA

Dolo

Gestores públicos hoje podem responder por suas condutas culposas (negligência, imprudência e imperícia), ou dolosas. No novo texto, só responderão em caso de dolo ou erro grave.

Ônus da prova