Lavagem de carro da filha de prefeito no ES vira alvo de investigação

Prefeitura de Aracruz apura se carros particulares foram lavados por servidores públicos, no horário do serviço Crédito: Foto Leitor

A Prefeitura de Aracruz abriu uma sindicância para apurar se servidores públicos do município usaram parte do horário de trabalho para lavar carros particulares em uma área que pertence à administração. O

Gazeta Online

recebeu a informação no início da semana e a prefeitura confirmou, na última quarta-feira (24), que realiza a investigação interna.

Os veículos estão em nome da filha do prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri (SDD), e do secretário de Governo do município, Edmilson Shcwenk. São um CR-V, da Honda, e um Tucson, da Hyundai.

O fato teria ocorrido na semana passada, de acordo com relatos. Populares fizeram fotos dos carros passando pelo "lava a jato" improvisado.

A reportagem localizou um servidor que afirmou ser o chefe da dupla que aparece lavando os carros. Ele, que se identificou apenas como Eder Xaropinho, confirmou que os dois são funcionários da prefeitura, mas afirmou que os carros não passaram por lavagem. Ele sugeriu que a dupla pode ter "posado" para as fotos para prejudicar a administração.

Prefeitura de Aracruz apura se carros particulares foram lavados por servidores públicos, no horário do serviço Crédito: Foto Leitor

Em nota, a prefeitura informou que a sindicância está aberta e, de acordo com a apuração dos fatos, "serão tomadas as providências cabíveis". A administração não informou em quanto tempo a sindicância estará concluída. A reportagem tentou contato com o secretário, mas ele pediu para procurá-lo dentro de uma hora. Depois, não atendeu mais.