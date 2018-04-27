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Aracruz

Lavagem de carro da filha de prefeito no ES vira alvo de investigação

A suspeita é de que eles realizaram o serviço no horário de trabalho. Há fotos que teriam sido feitas no momento em que os automóveis passavam pelo 'lava a jato'

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 20:55
Prefeitura de Aracruz apura se carros particulares foram lavados por servidores públicos, no horário do serviço Crédito: Foto Leitor
A Prefeitura de Aracruz abriu uma sindicância para apurar se servidores públicos do município usaram parte do horário de trabalho para lavar carros particulares em uma área que pertence à administração. O
Gazeta Online
recebeu a informação no início da semana e a prefeitura confirmou, na última quarta-feira (24), que realiza a investigação interna.
Os veículos estão em nome da filha do prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri (SDD), e do secretário de Governo do município, Edmilson Shcwenk. São um CR-V, da Honda, e um Tucson, da Hyundai.
O fato teria ocorrido na semana passada, de acordo com relatos. Populares fizeram fotos dos carros passando pelo "lava a jato" improvisado.
A reportagem localizou um servidor que afirmou ser o chefe da dupla que aparece lavando os carros. Ele, que se identificou apenas como Eder Xaropinho, confirmou que os dois são funcionários da prefeitura, mas afirmou que os carros não passaram por lavagem. Ele sugeriu que a dupla pode ter "posado" para as fotos para prejudicar a administração.
Prefeitura de Aracruz apura se carros particulares foram lavados por servidores públicos, no horário do serviço Crédito: Foto Leitor
Em nota, a prefeitura informou que a sindicância está aberta e, de acordo com a apuração dos fatos, "serão tomadas as providências cabíveis". A administração não informou em quanto tempo a sindicância estará concluída. A reportagem tentou contato com o secretário, mas ele pediu para procurá-lo dentro de uma hora. Depois, não atendeu mais.
Nem o chefe dos dois funcionários, nem a prefeitura informou a identidade dos servidores. A reportagem não conseguiu localizá-los. 

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