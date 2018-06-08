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Eleições 2018

Lançamento de pré-candidatura de Lula terá carta e discursos antigos

Ato ocorrerá em Minas Gerais, estado governado pelo partido e que vive crise de segurança pública

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 21:14
Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Rafael Ribeiro
Com o ex-presidente Lula preso em Curitiba, o PT fará nesta sexta-feira (7), na cidade de Contagem, em Minas Gerais, o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República. A participação do líder petista no ato se dará por meio de uma carta e com a exibição de vídeos gravados antes da decretação da prisão, no dia 5 de abril.
Como foi condenado em segunda instância no caso do tríplex do Guarujá, Lula preenche os requisitos para ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa e ter a candidatura negada pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim, o partido garante que fará o registro do petista como candidato no dia 15 de agosto. Reservadamente, porém, dirigentes da legenda reconhecem que será difícil levar a candidatura até a eleição de outubro. O plano é fazer a substituição do ex-presidente por um outro nome do partido em setembro, apostando numa transferência de votos. Lula lidera as pesquisas.
A candidatura terá como slogan: "Lula, o Brasil feliz de novo". Num vídeo de convocação para o evento, divulgado pelo partido, são mostradas cenas do impeachment da presidente Dilma Rousseff, seguidas de notícias sobre aumento de preços, da pobreza e do desemprego. São esperadas 2.000 pessoas no ato desta sexta-feira.
O evento de lançamento da pré-candidatura foi marcado a pedido dos governadores do partido. Reunidos com a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, no final do mês em Brasília, eles pleitearam que o plano inicial de realizar atos simultâneos em várias cidades do país fosse deixado de lado em favor de cerimônia única e de maior peso.
Como Minas Gerais é o maior dos cinco estados governados pelo PT, acabou sendo o escolhido. O problema é que o estado governado por Fernando Pimentel vive, desde o último domingo, uma onda de ataques a ônibus com mais de 100 veículos atingidos. As ações seriam ordenadas pela facção criminosa PCC. Além disso, na quarta-feira, servidores da Segurança Pública invadiram o Palácio da Liberdade, sede do governo estadual. Pimentel, que tentará a reeleição, também foi denunciado em quatro ações penais no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O estado vive ainda uma grave crise financeira.
 

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