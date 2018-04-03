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Julgamento no STF

'Justiça que tarda é Justiça que falha', diz Dodge sobre prisão em 2ª instância

Procuradora-geral da República criticou excesso de recursos no Judiciário

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 15:48
Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender a prisão após a condenação em segunda instância. Na abertura da sessão do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), nesta terça-feira (03), Dodge disse que a execução de uma pena após quatro instâncias é exagero que "aniquila o sistema de Justiça".
"O princípio de presunção da inocência é uma garantia individual importante em todos os países, é importante também no sistema brasileiro. No entanto, apenas no Brasil o Judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após quatro instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de Justiça exatamente porque uma Justiça que tarda é uma Justiça que falha", disse a procuradora.
Dodge ressaltou que o STF deve concluir nesta quarta-feira (04) um dos seus mais notórios, expressivos e importantes julgamentos.
"O que estará em debate naquela Corte superior, a questão da observância do princípio da presunção de inocência no Brasil, a validade do duplo grau de jurisdição e a extensão em que uma decisão sujeita-se a execução provisória da pena. É um tema muito relevante para todos os ministérios públicos, para nossa atuação institucional", disse.
"Não é exagero afirmar que esse é um dos julgamentos mais importantes do Supremo Tribunal Federal exatamente porque ele vem na esteira de uma modificação da Constituição brasileira e do novo Código de Processo Civil, na expectativa de garantir resolutividade no sistema criminal do Brasil", afirmou.
A procuradora-geral lembrou que, na sessão de julgamento que começou há duas semanas, se manifestou pela rejeição do pedido de Lula. Ela recebeu notas técnicas de entidades defendendo a prisão em segunda instância e informou que fará uma nova manifestação ao STF.
Em manifestação anterior, Dodge disse que a revogação da prisão em segunda instância seria um retrocesso para o sistema de precedentes do sistema jurídico brasileiro, para os processos ameaçados de recursos protelatórios e também para a confiança e credibilidade na Justiça, porque haveria restauração da sensação de impunidade.
O recurso apresentado pela defesa de Lula tenta impedir que o ex-presidente seja preso antes do julgamento de todos os recursos na Justiça. Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no caso do triplex em Guarujá (SP), a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado.

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