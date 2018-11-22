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Defesa

Justiça nega pedido de Lula para prestar novo depoimento

O novo pedido de depoimento foi feito pela defesa após o juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça e o processo ficar sob a condução da juíza Gabriela Hardt
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 22:56

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 22:56

Lula chega à PF em São Paulo para fazer exame de corpo de delito Crédito: Fukuda
O desembargador Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), negou pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser ouvido novamente ouvido na ação penal sobre o terreno para construção da sede do Instituto Lula e um apartamento em São Bernardo do Campo (SP).
O novo pedido de depoimento foi feito pela defesa após o juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça e o processo ficar sob a condução da juíza Gabriela Hardt.
Ao julgar o caso, o magistrado entendeu que a decisão da juíza está fundamentada e que não há nenhuma ilegalidade.
> Em depoimento, Lula nega que é dono de sítio em Atibaia
A defesa de Lula sustenta que as alegações do Ministério Público Federal (MPF) reforçam a perseguição política imposta ao ex-presidente sem que ele tenha praticado qualquer crime ou recebido qualquer benefício.

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