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Suspensão

Justiça não pode interferir em posse de Cristiane Brasil, defende AGU

Ao TRF-2, órgão afirma que decisão causa absurdo impacto na ordem pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 17:44

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 17:44

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) durante audiência pública na Câmara Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados
A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou, em recurso apresentado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que a liminar que suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) no Ministério do Trabalho representa uma violação à separação entre os poderes.
A liminar foi concedida na noite de segunda-feira pelo juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, atendendo a um pedido de um grupo de advogados trabalhistas, pelo fato de Cristiane ter sido condenada em um processo trabalhista movido por um ex-motorista. A cerimônia estava marcada para esta terça-feira, às 15h.
No recurso, apresentado na noite de segunda-feira, a AGU argumenta que uma decisão sobre o caso é urgente porque a suspensão da posse causa um absurdo impacto na ordem pública e administrativa e pode provocar danos irreparáveis ao país. De acordo com o órgão, é inadequado deixar sem comando um ministério de crucial relevância para o país.
Cabe somente ao Presidente da República o juízo sobre quem deve ou não ser nomeado Ministro de Estado, especialmente porque não há qualquer impedimento legal no que tange à nomeação da Deputada Federal Cristiane Brasil, diz o texto, assinado pelo advogado da União Roberto de Aragão Ribeiro Rodrigues.
O juiz considerou que a nomeação de Cristiane Brasil feria o princípio constitucional da moralidade administrativa. A AGU argumenta, no entanto, que a simples condenação decorrente de prática de ato inerente à vida privada civil não interfere na administração pública e, por isso, não tem o condão de macular o princípio da moralidade.
Como O GLOBO revelou no último sábado (6), o dinheiro usado para pagar as parcelas de uma dívida trabalhista que Cristiane Brasil tem com um ex-motorista saiu da conta bancária de uma funcionária lotada em seu gabinete na Câmara.
Cristiane foi processada na Justiça trabalhista por dois ex-motoristas que alegaram não ter tido a carteira assinada enquanto eram empregados dela, conforme divulgou a TV Globo. Uma das ações foi movida por Leonardo Eugênio de Almeida Moreira e, nesse caso, a nova ministra fez um acordo para pagar a ele R$ 14 mil, divididos em dez parcelas que começaram a ser repassadas em maio do ano passado. Entretanto, o dinheiro sai da conta bancária de Vera Lúcia Gorgulho Chaves de Azevedo  e não de Cristiane. A reportagem confirmou que Vera Lúcia é funcionária do gabinete de Cristiane Brasil.

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