Justiça não pode interferir em posse de Cristiane Brasil, defende AGU

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) durante audiência pública na Câmara Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados

A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou, em recurso apresentado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que a liminar que suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) no Ministério do Trabalho representa uma violação à separação entre os poderes.

A liminar foi concedida na noite de segunda-feira pelo juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, atendendo a um pedido de um grupo de advogados trabalhistas, pelo fato de Cristiane ter sido condenada em um processo trabalhista movido por um ex-motorista. A cerimônia estava marcada para esta terça-feira, às 15h.

No recurso, apresentado na noite de segunda-feira, a AGU argumenta que uma decisão sobre o caso é urgente porque a suspensão da posse causa um absurdo impacto na ordem pública e administrativa e pode provocar danos irreparáveis ao país. De acordo com o órgão, é inadequado deixar sem comando um ministério de crucial relevância para o país.

Cabe somente ao Presidente da República o juízo sobre quem deve ou não ser nomeado Ministro de Estado, especialmente porque não há qualquer impedimento legal no que tange à nomeação da Deputada Federal Cristiane Brasil, diz o texto, assinado pelo advogado da União Roberto de Aragão Ribeiro Rodrigues.

O juiz considerou que a nomeação de Cristiane Brasil feria o princípio constitucional da moralidade administrativa. A AGU argumenta, no entanto, que a simples condenação decorrente de prática de ato inerente à vida privada civil não interfere na administração pública e, por isso, não tem o condão de macular o princípio da moralidade.

Como O GLOBO revelou no último sábado (6), o dinheiro usado para pagar as parcelas de uma dívida trabalhista que Cristiane Brasil tem com um ex-motorista saiu da conta bancária de uma funcionária lotada em seu gabinete na Câmara.