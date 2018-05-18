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Presídio

Justiça manda prender José Dirceu

Juíza substituta manda prender ex-ministro, após tribunal negar último recurso

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 02:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 02:18
Crédito: Gabriel José/Estadão Conteúdo
A juíza Gabriela Hardt determinou no início da noite desta quinta-feira (17) a prisão do ex-ministro José Dirceu. Condenado a 30 anos e nove meses por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o ex-ministro teve o último recurso negado na tarde desta quinta-feira pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).
Como a defesa de Dirceu afirmou que pretende cumprir a medida judicial, a juíza, que substitui Sergio Moro, determinou que o ex-ministro deve se apresentar na Polícia Federal de Brasília, onde está morando, até as 17 horas desta sexta-feira.
Segundo o despacho de Gabriela, Dirceu deve ser levado para cumprir pena no Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde estão outros presos da Operação Lava-Jato. Depois, ele pode ser transferido para o Complexo da Papuda, no Distrito Federal.
No despacho que determinou a expedição do mandado de prisão, a juíza citou o fato de que parte dos pagamentos foi feita durante o julgamento do mensalão. Um dos condenados recebeu vantagem indevida, com enriquecimento pessoal, enquanto estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, em afronta àquela Corte Suprema.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, empresas terceirizadas contratadas pela Petrobras pagavam uma prestação mensal para Dirceu por meio do lobista Milton Pascowitch, que fechou acordo de delação na Lava-Jato. Os procuradores também afirmam que a Engevix pagava propina por meio de projetos e contratos com a diretoria de Serviços e da celebração de contratos simulados com a empresa de Dirceu, a JD Consultoria.
Ao todo, o ex-ministro teria recebido R$ 11 milhões em propinas da Engevix por meio de contratos superfaturados com a Petrobras. Em depoimento a Moro, o ex-ministro negou as acusações.

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