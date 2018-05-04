Justiça expede alvará de soltura para ex-ministro Henrique Alves

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O juiz Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, expediu na tarde desta sexta-feira (4) o alvará de soltura para o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB). Com isso, o ex-ministro deverá ser solto ainda nesta sexta e passa a cumprir prisão domiciliar em sua residência em Natal, Rio Grande do Norte.

Vallisney cumpriu ordem do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). No dia anterior, o desembargador federal Ney Bello, do TRF-1, havia concedido habeas corpus soltando Henrique Alves, sob o argumento de que sua prisão preventiva já ultrapassava os 300 dias sem que o julgamento de seus processos tenha chegado ao fim. Agora, o advogado de Henrique Alves, Marcelo Leal, levará o alvará de soltura até o estabelecimento prisional onde ele estava preso, no RN, para que possa ser colocado em liberdade.