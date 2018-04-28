Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão

Justiça bloqueia bens de Jorge Picciani e ex-conselheiros do TCE

Decisão também afasta do governo do estado Marcelo Santos Amorim, casado com uma sobrinha de PezãoDecisão também afasta do governo do estado Marcelo Santos Amorim, casado com uma sobrinha de Pezão

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 23:10
ustiça bloqueio bens de acusados por esquema de corrupção no TCE-RJ Crédito: Reprodução
A 4ª Vara de Fazenda Pública determinou o bloqueio de bens do deputado estadual Jorge Picciani (PMDB), presidente afastado da Assembleia Legislativa, de quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). A decisão também afasta Marcelo Santos Amorim do cargo de subsecretário de Comunicação do governo do estado. Marcelinho, como é conhecido, é casado com uma sobrinha do governador Luiz Fernando Pezão.
A decisão da juíza Maria Paula Gouvea Galhardo bloqueou R$ 7,88 milhões em bens de Aloysio Neves, José Gomes Graciosa, José Maurício Nolasco e Marco Antonio Alencar. Segundo ela, o valor representa o ressarcimento de R$ 1,97 milhão que cada um deles teria recebido de propina, além de multa de três vezes o valor desviado. Já Jorge Picciani teve bloqueados R$ 5,91 milhões, enquanto Marcelo Santos Amorim sofreu bloqueio de R$ 3,6 milhões. A decisão ainda bloqueio recursos de outras 26 pessoas e empresas, em um montante superior a R$ 103 milhões.
AFASTAMENTO MANTIDO
A decisão judicial, baseada em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ), também manteve o afastamento por tempo indeterminado dos conselheiros do TCE-RJ e de Picciani. Segundo a juíza, as provas apresentadas pelos promotores ficarão sob segredo de Justiça, mas todas as decisões tomadas serão públicas.
O GLOBO procurou os advogados de José Gomes Graciosa, Marco Antonio Alencar e Domingos Brazão, que não retornaram contato. Já os advogados de Aloyisio Neves, Jorge Picciani e Marcelo Santos Amorim não foram localizados.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
De acordo com o MP-RJ, que utilizou elementos da delação premiada do ex-presidente do TCE-RJ Jonas Lopes, os quatro conselheiros enriqueceram ilicitamente durante o período em que ocuparam os cargos. Lopes e os quatro conselheiros afastados, segundo a ação, "praticaram diversos e reiterados atos de improbidade administrativa ao usarem seus cargos como instrumentos de corrupção, de forma sistêmica, ao longo de varios anos". Em depoimentos complementares dados ao MP-RJ, o ex-conselheiro Jonas Lopes detalhou as denúncias contidas em sua colaboração premiada no âmbito da Lava-Jato. Segundo ele, os esquemas de corrupção na corte ocorrem pelo menos desde o fim dos anos 1990. Após sua entrada no TCE-RJ, em 2000, Lopes afirma ter participado de esquemas permanentes de pagamento de propinas articulados por três presidentes - Graciosa, entre 2001 e 2006; Nolasco, de 2007 a 2010; e o próprio Jonas Lopes, entre 2011 e 2016.
Picciani é citado como uma peça central no esquema que viabilizou o desvio de parte dos recursos liberados pelo Fundo Especial de Modernização do TCE-RJ para pagar propina aos conselheiros. Após Lopes e os cinco membros afastados concordarem em liberar R$ 160 milhões para o pagamento de despesas da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), Picciani agiu para que o projeto fosse aprovado em apenas 11 dias na Alerj, além de ter indicado o empresário Luiz Roberto de Menezes Soares, sócio da empresa Cor e Sabor, para intermediar o pagamento de propinas por empresas de alimentação beneficiadas com os recursos liberados. Segundo os promotores, só receberam recursos liberados do fundo os fornecedores da Seap e do Degase que concordaram em pagar propina aos conselheiros.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados