Jungmann diz que tiros contra caravana de Lula são inaceitáveis

Jungmann também condenou confrontos entre militantes petistas e anti-lulistas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou nesta terça-feira, 27, como inaceitável o ataque a tiros aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula, no interior do Paraná. Dois veículos foram atingidos por disparos de arma de fogo, mas ninguém se feriu.

É absolutamente inaceitável que aconteça, parta de quem partir. Isso não é convivência democrática. Isso não pode acontecer, e se acontecer é preciso identificar os responsáveis porque não pode se repetir dentro do regime democrático, disse o ministro.

Jungmann também condenou confrontos entre militantes petistas e anti-lulistas. Jornalistas foram agredidos no trajeto por seguranças do ex-presidente. Não podemos admitir confrontos, isso é absolutamente democrático, e é preciso ter respeito.

O ministro afirmou que a Polícia Federal não irá investigar o caso porque o crime não foi federal e cabe às autoridades estaduais atuar. Caberá à investigação estabelecer se foi ou não (um atentado político), disse.