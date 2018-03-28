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Ataque

Jungmann diz que tiros contra caravana de Lula são inaceitáveis

Ministro afirmou que Polícia Federal não vai atuar no caso; investigação cabe a autoridades estaduais

Publicado em 28 de Março de 2018 às 01:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 01:10
Jungmann também condenou confrontos entre militantes petistas e anti-lulistas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou nesta terça-feira, 27, como inaceitável o ataque a tiros aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula, no interior do Paraná. Dois veículos foram atingidos por disparos de arma de fogo, mas ninguém se feriu.
É absolutamente inaceitável que aconteça, parta de quem partir. Isso não é convivência democrática. Isso não pode acontecer, e se acontecer é preciso identificar os responsáveis porque não pode se repetir dentro do regime democrático, disse o ministro.
Jungmann também condenou confrontos entre militantes petistas e anti-lulistas. Jornalistas foram agredidos no trajeto por seguranças do ex-presidente. Não podemos admitir confrontos, isso é absolutamente democrático, e é preciso ter respeito.
O ministro afirmou que a Polícia Federal não irá investigar o caso porque o crime não foi federal e cabe às autoridades estaduais atuar. Caberá à investigação estabelecer se foi ou não (um atentado político), disse.
Jungmann iria conversar ainda nesta terça-feira com a Secretaria de Segurança do governo Beto Richa (PSDB), para pedir atenção redobrada para o caso. Eu pedi que existam cuidados adicionais e falo sempre com a própria PRF, disse o ministro. Antes, ele se reuniu com parlamentares da bancada do PT.

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