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Apuração

Jungmann defende investigação de vazamentos na Polícia Federal

Durante pronunciamento hoje, Temer disse que pedirá ao ministro Jungmann que apure internamente como se dão os vazamentos sobre os detalhes do inquérito

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 17:13
Rio de Janeiro - Ministro da Defesa Raul Jungmann Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, defendeu nesta sexta-feira (27) a investigação de quaisquer desvios de norma cometidos por policiais federais. A afirmação foi feita em entrevista coletiva, em resposta a uma pergunta sobre o pronunciamento em que o presidente Michel Temer criticou vazamentos de um inquérito da Polícia Federal (PF) para a imprensa.
Durante pronunciamento hoje, Temer disse que pedirá ao ministro Jungmann que apure internamente como se dão os vazamentos sobre os detalhes do inquérito, como o que ocorreu à imprensa.
A polícia judiciária, seja federal seja estadual, tem suas atribuições definidas em lei. E essas atribuições têm que ser seguidas e observadas. Obviamente, qualquer desvio de fato da lei, dos compromissos, das normas, dos protocolos, em existindo, tem que ser investigado, evidentemente tem que ser apurado, disse Jungmann.
O ministro disse, no entanto, que não acompanhou o pronunciamento de hoje do presidente, porque passou a manhã em uma reunião na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Eu retorno a Brasília, vou me informar com o presidente da República, para saber qual é a demanda dele e o que é possível fazer, afirmou Jungmann.
Segundo reportagem publicada nesta sexta-feira pela Folha de S.Paulo, em apuração preliminar, para Polícia Federal, existem indícios de que o presidente tenha usado dinheiro de propina para reformar imóveis da família e ocultado bens em nome de terceiros.

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