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Medida provisória

Jungmann anuncia MP que vai garantir reforços para Polícia Rodoviária

Ministro ainda anunciou central para atender denúncia de violência

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 19:08
Brasília - O ministro da Defesa, Raul Jungmann Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse nesta quarta-feira (30) que o presidente Michel Temer vai editar uma medida provisória para disponibilizar recursos que vão permitir reforço do contingente da Polícia Rodoviária Federal nas estradas e garantir que os caminhoneiros possam voltar a trafegar com segurança.
O ministro explicou que os policiais poderão aderir ao chamado plantão voluntário, em que recebem para trabalhar em dias de folga. Segundo Jungmann, com a medida, mais agentes vão permanecer nas ruas. Jungmann explicou que serão remanejados recursos do orçamento da própria PRF para o pagamento das horas a mais trabalhadas. As declarações foram feitas em entrevista coletiva após reunião do Grupo de Acompanhamento da Normalização do Abastecimento, no Palácio do Planalto.
CENTRAL DE DENÚNCIAS
Jungmann anunciou também que será criada uma central para receber e atender denúncias de violência contra caminhoneiros. Os detalhes sobre a central serão divulgados ainda hoje, de acordo com o ministro. As pessoas poderão nos mandar registros de quem são esses criminosos que estão cometendo violências.
No caso dos que estão sendo ameaçados e coagidos, repassaremos para as polícias para que possam, na medida do possível, se descolocar até o local, disse. E completou: Na forma de lei, vamos punir com rigor.
O ministro condenou os atos de violência de pessoas que tentam impedir a livre circulação dos trabalhadores que querem voltar a rodar com os caminhões e transportar cargas para normalizar o abastecimento no país. Estamos assistindo um espetáculo degradante de covardia daqueles que querem impedir os caminhoneiros de voltar para suas famílias e realizar seus trabalhos, disse.
O Grupo de Acompanhamento da Normalização do Abastecimento faz duas reuniões diárias e hoje discutiu a retomada do abastecimento no país após as negociações com os caminhoneiros para encerrar os protestos pela alta dos combustíveis. O presidente Michel Temer participou da reunião.

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