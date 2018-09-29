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SEGURANÇA

Jungmann anuncia mais de R$ 100 milhões para compra de radares

Convênio com a FAB permitirá o reforço dos trabalhos de combate à entrada de armas e drogas no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 20:08

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 20:08

O ministro Raul Jungmann Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O governo destinará, por meio de convênio com a Força Aérea Brasileira (FAB), mais de R$ 100 milhões para a aquisição de radares aéreos de baixa altitude. O anúncio foi feito ontem (28) pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, durante visita à cidade paranaense de Cascavel.
Segundo ele, o convênio, que tem previsão de ser assinado no início de outubro, permitirá o reforço dos trabalhos de combate à entrada de armas e drogas no país, por meio do monitoramento de aeronaves que sobrevoem a faixa de fronteira.
Grande parte do tráfico de armas e de drogas é feita por avionetas de baixa altitude, usadas para tentar escapar dos radares convencionais. Por isso, estamos fechando um acordo com a Força Aérea Brasileira para aquisição de radares móveis de baixa altitude, disse Jungmann em nota divulgada pelo Ministério da Segurança Pública.
O ministro informou que os equipamentos serão colocados na fronteira com a Bolívia e com o Paraguai.

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