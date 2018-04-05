Julgamento tem alfinetadas entre ministros e momentos de descontração

Brasília - Supremo Tribunal Federal, julga pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Alfinetadas entre ministros e alguns momentos de descontração marcaram a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já no segundo voto, do ministro Gilmar Mendes, o clima de tensão pesou sobre a corte. Era a primeira de muitas provocações do ministro Marco Aurélio Mello à presidente do tribunal, Cármen Lúcia, e a outros colegas.

Ao pedir um aparte durante o voto do ministro Gilmar Mendes, que falava ser impossível separar o julgamento de Lula da discussão sobre as duas ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) que tratam da prisão após condenação em segunda instância de forma genérica, sem abordar um caso específico, Marco Aurélio concordou. Ele é autor das ações e pede que Cármen as paute desde dezembro. Dirigindo-se à ministra, numa alusão às declarações dela de que rediscutir o tema seria apequenar o Supremo, disparou:

"Ao liberá-las (as ações) eu não diminuí o tribunal", afirmou Marco Aurélio, acrescentando adiante, após mais discussões:

"Em termos de desgaste, a estratégia não poderia ser pior".

Marco Aurélio se referia à resistência de Cármen Lúcia em pautar o assunto supostamente para evitar desgastes para a corte, sendo, agora atropelada pelo habeas corpus de Lula. A ministra rebateu, dizendo que a declaração dela foi em contexto diferente.

Mesmo assim, o ministro não mediu esforços para demonstrar seu descontentamento com o fato de as duas ações não terem sido pautadas antes do HC de Lula. Ele é contrário ao entendimento atual de que é possível prisão após decisão de segunda instância.

Em outro momento, quando a ministra Rosa Weber, considerada o voto decisivo e mais enigmático, indicava que votaria contra o pedido de Lula, por conta da jurisprudência, embora tivesse pessoal diferente sobre o tema, Marco Aurélio reagiu. Ele afirmou que o resultado se devia a uma estratégia de Cármen de não pautar as ADCs.

Desta vez, Cármen evitou a polêmica, enquanto Rosa afirmou que não havia motivo para ter dúvida do seu voto no habeas corpus.

"Meu voto é tão claro, quem me acompanha nesses 42 anos de magistratura não deveria ter qualquer dúvida do meu voto", disse Rosa.

Desta vez, não houve embate entre os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso. Gilmar antecipou o voto e deixou a corte mais cedo, para pegar um voo para Portugal. Mas Barroso, quando o rival já estava ausente, não deixou de ironizá-lo. Em seu voto, Gilmar rechaçou que se preocupe apenas com os ricos e citou o trabalho dele para defender também os mais pobres. Barroso não perdoou.

"Olha os pobres. Os pobres são presos em flagrante e com 100 gramas de maconha, algumas pedras de crack, sem ninguém para se preocupar com eles", disse Barroso.

A sessão do STF foi interrompida para um breve intervalo após o voto de Gilmar Mendes. Ministros foram para a antessala que fica atrás do plenário. Ali, havia lanche para os famintos. Café, água, suco, frutas e até pão de queijo. Um biombo isola os ministros no recinto, onde eles trocam conversas.

Barroso protagonizou na sessão alguns poucos momentos de descontração entre os ministros. Chamou atenção do plenário ao passar as mãos na bochecha. Ao ser indagado, disse que havia sido informado de que estava com uma marca de batom no rosto. Brincadeiras foram feitas e o ministro comentou que era um problema que ele não precisava naquela altura. Mas depois disse que se tivesse vindo da ministra Rosa, não havia problema.