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Lula

Julgamento foi o maior evento político nas redes desde o impeachment

Segundo dados da FGV, sessão do TRF-4 que decidiu sobre futuro de ex-presidente motivou 1,21 milhão de menções no Twitter na última quarta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 23:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 23:12

O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) motivou 1,21 milhão de menções no Twitter Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) motivou 1,21 milhão de menções no Twitter nesta quarta-feira (24). Assim, o evento configurou-se no maior acontecimento político na rede social desde a abertura do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, segundo levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado com exclusividade ao Broadcast. A abertura do processo de impeachment, segundo a instituição, mobilizou 1,5 milhão de menções também em 24 horas.
Em apenas 24 horas, o volume de menções ao julgamento foi quase o dobro do registrado em sete dias anteriormente monitorados - foram 640 mil menções entre 11 e 17 de janeiro. A partir de 9 horas de ontem, logo após o início da sessão no TRF-4, o volume de referências ao julgamento dobrou em relação às primeiras horas do dia e continuou em ascensão até atingir o pico entre 17 horas e 19 horas, com 243 mil tuítes. A sessão do TRF-4 terminou um pouco antes das 18 horas com a confirmação, por unanimidade, da condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e com o aumento da pena de 9 anos e meio para 12 anos e um mês.
No ápice da discussão, a imprensa tradicional se projetou como fonte central de impacto, destacando a reação dos movimentos a favor e contra Lula. "O pico de menções entre as 17h e 19h (243 mil tuítes) obteve, portanto, cobertura temática fortemente noticiosa, para além do elevado volume de críticas à decisão do TRF-4 (por parte de grupos pró-Lula) e de comemorações (por parte de grupos anti-Lula)."

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