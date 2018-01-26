Julgamento foi o maior evento político nas redes desde o impeachment

O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) motivou 1,21 milhão de menções no Twitter nesta quarta-feira (24). Assim, o evento configurou-se no maior acontecimento político na rede social desde a abertura do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, segundo levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado com exclusividade ao Broadcast. A abertura do processo de impeachment, segundo a instituição, mobilizou 1,5 milhão de menções também em 24 horas.

Em apenas 24 horas, o volume de menções ao julgamento foi quase o dobro do registrado em sete dias anteriormente monitorados - foram 640 mil menções entre 11 e 17 de janeiro. A partir de 9 horas de ontem, logo após o início da sessão no TRF-4, o volume de referências ao julgamento dobrou em relação às primeiras horas do dia e continuou em ascensão até atingir o pico entre 17 horas e 19 horas, com 243 mil tuítes. A sessão do TRF-4 terminou um pouco antes das 18 horas com a confirmação, por unanimidade, da condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e com o aumento da pena de 9 anos e meio para 12 anos e um mês.