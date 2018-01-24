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Caso Triplex

Julgamento de Lula: segundo voto pela condenação

Ainda resta o voto do desembargador Victor Laus, que compõe a turma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 18:49

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 18:49

Crédito: Reprodução | Flickr
O revisor do recurso apresentado por Lula (PT) ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Leandro Paulsen, acompanhou o voto do relator, João Pedro Gebran Neto, e se posicionou pela condenação do ex-presidente. Ainda resta o voto do desembargador Victor Laus, que compõe a turma, mas, com os dois votos, já é possível confirmar a condenação de Lula.
Em seu primeiro voto, o relator afirmou que o ex-presidente Lula era o garantidor do esquema de corrupção que funcionava na Petrobras. Gebran Neto afirmou ainda que há provas de que triplex era para Lula.
Gebran Neto manteve a sentença do juiz Sergio Moro e aumentou para 12 anos e um mês de prisão a pena do petista por corrupção e lavagem de dinheiro. Gebran ainda estabeleceu o início do cumprimento da pena no regime fechado e estipulou 280 dias-multa. Na sentença de setembro, Moro tinha condenado Lula a nove anos e seis meses de prisão.
PULSEN DIZ QUE MORO NÃO FOI SEVERO 
O revisor do caso do triplex do Guarujá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador Leandro Paulsen, saiu em defesa do juiz Sérgio Moro durante o seu voto contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao rebater alegações da acusação contra o magistrado, Paulsen disse que não considerou que Moro tenha sido severo ao decidir pela condenação em primeira instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelo contrário. "70 crimes estavam sendo imputados ao ex-presidente, e o magistrado (Moro) acolheu apenas dois", afirmou. (Agência Estado)
APOIADORES COMEÇAM A IR EMBORA
Enquanto o revisor Leandro Paulsen lia os seus votos, boa parte dos apoiadores do ex-presidente Lula começaram a deixar a área próxima à sede do Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF-4) onde se concentravam desde o início da manhã desta quarta-feira (24).
O forte calor e a saída de ônibus de caravanas para cidades distantes eram os motivos alegados pelas militantes para deixar o local antes da conclusão do julgamento. (O Globo)
LULA AFIRMA QUE NÃO COMETEU CRIME
O ex-presidente Lula disse nesta quarta-feira (24) que seus julgadores estão com a consciência "menos tranquila" do que a dele. "A única decisão que espero hoje é 3 a 0 pela minha absolvição", afirmou Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A fala do petista aconteceu antes da decisão do relator do processo, João Pedro Gebran Neto, sobre sua condenação a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado.
A portas fechadas, Lula disse aos amigos, em uma sala reservada do sindicato, que irá até o fim para ser candidato à Presidência, independentemente do resultado do julgamento desta quarta no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, em Porto Alegre. "Comecei aqui e aqui vou recomeçar", afirmou o ex-presidente aos amigos. (Estadão)

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