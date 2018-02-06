Julgamento de Lula no caso tríplex é desconhecido por 24% dos eleitores

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

Apesar de ter movimentado o meio político e ser considerado, até o momento, o fato mais importante das eleições deste ano, 24% dos eleitores não tomaram conhecimento, segundo o Datafolha, do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A condenação em segunda instância deixa o petista inelegível de acordo com a Lei da Ficha Limpa, embora ele ainda tenha recursos pendentes que suspendem os efeitos da sentença.

Considerando o universo total de eleitores do Brasil na base de dados do TSE, de 146 milhões de pessoas, esse percentual indica que aproximadamente 35 milhões delas não tomaram conhecimento da sessão em Porto Alegre. Esse universo é maior do que o número de eleitores do estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com 32,7 milhões de votantes.

O perfil dos que disseram não ter tomado conhecimento do julgamento é parecido com o do eleitorado que declara intenção de voto em Lula: em sua maior parte cursou até o ensino fundamental, tem renda familiar de até dois salários mínimos, localiza-se nas regiões Norte e Nordeste e em municípios pequenos, de até 50 mil habitantes.

A diferença é que, enquanto a maior parte dos que declararam não ter tomado conhecimento do julgamento se concentrar na faixa etária entre 16 e 24 anos, a preferência por Lula é maior entre os que tem de 35 a 44 anos.

O levantamento do Datafolha foi feito nos dias 29 e 30 de janeiro  Lula foi julgado no dia 24  e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Uma das perguntas do questionário foi: Você tomou conhecimento do julgamento do ex-presidente Lula na semana passada? Você diria que está bem informado, mais ou menos informado ou mal informado sobre esse tema?. Dos 76% que disseram ter conhecimento do assunto, 24% estariam bem informados, 42% mais ou menos e 9% mal informados.

Para o diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino, quanto mais pessoas tomarem conhecimento do julgamento, mais influência esse fato terá nas intenções de voto no petista. Mas, segundo ele, não é possível afirmar se essa influência será positiva ou negativa.

 Depois do julgamento, o patamar de intenção de votos nele permaneceu exatamente igual, só diminuiu um pouco o poder de influência, de transferência de votos (para um candidato apoiado por ele)  afirmou Paulino.

Ainda de acordo com o diretor-geral do Datafolha, como o perfil das pessoas que não tomaram conhecimento do julgamento é parecido com o do eleitorado de Lula, a condenação não deve ter impacto nessa fatia do eleitorado.

 Essas pessoas são mais predispostas a apoiar o Lula. A lembrança que esse segmento tem do governo dele é muito positiva  afirmou Paulino.

BOLSA FAMÍLIA

As regiões Norte e Nordeste, que concentram o eleitorado de Lula, são as mesmas nas quais o Bolsa Família, carro-chefe do governo do ex-presidente, tem o maior peso. Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) a pedido do jornal Valor Econômico mostra que os beneficiários do programa representam mais de um terço da população de 11 estados, todos localizados nessas duas áreas. No total, 21% da população do país vive com os benefícios do Bolsa Família.