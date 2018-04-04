Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tweets

Julgamento de HC provoca 463 menções a Lula por minuto no Twitter

Levantamento da FGV identificou 173 mil menções ao tema até às 14 horas, ainda sob impacto das declarações do comandante do Exército

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 20:34
O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
O julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF) provocou 463 menções ao petista e à sessão da corte por minuto desde a 0 hora desta quarta-feira (4), aponta levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) feito com exclusividade para o Broadcast Político.
Da meia-noite até as 14 horas desta quarta (4), pouco antes do início do julgamento, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da FGV identificou 173,7 mil menções ao assunto, ainda sob o impacto expressivo do posicionamento do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas. Ontem, o militar publicou na rede social que "repudia a impunidade" e que o Exército "está atento às suas missões institucionais".
Entre as 13h e as 14h desta quarta (4), imediatamente antes do começo da sessão, houve 27.797 menções (463 por minuto) no Twitter, dentre as quais 9.122 mencionam o general, a temática de intervenção militar e a repercussão civil das mensagens de Villas Bôas no Twitter. Duas horas antes, de 11h às 12h, a média foi de 305 publicações por minuto. De acordo com a FGV, 32,8% do debate no período é sobre Lula.
Outros personagens também são citados no debate. "Entendida como definitivo não apenas para Lula, como para outros atores políticos do Brasil, a decisão sobre o habeas corpus e a prisão após 2ª instância desperta alto volume de menções a certos atores", diz a FGV. Até às 14h, Aécio Neves foi mencionado 5,2 mil vezes e Michel Temer tem 8,4 mil associações, sendo citado em associação a Villas Bôas e à pauta de intervenção militar. A ex-presidente Dilma Rousseff aparece em 2,4 mil menções no período.
DUELO
O engajamento de internautas se manifestando contra ou a favor da concessão de habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou força nas últimas horas.
Nesta quarta-feira, da 0h às 14 horas, a hashtag #lulalivre aparece em 22,2 mil publicações no Twitter, enquanto a expressão #lulanacadeia é citada 8,2 mil vezes.
Considerando as publicações desde a meia-noite de terça-feira, 3, até as 11 horas de hoje, a mensagem #lulalivre tinha tido 10,8 mil referências, enquanto a hashtag #lulanacadeia registrou 21,5 mil citações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados