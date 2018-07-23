Juízes do ES vão escolher presidente de associação da magistratura

Sede do Tribunal de Justiça: associação dos magistrados defende os direitos dos juízes estaduais Crédito: Divulgação

Dois juízes já estão em campanha na disputa pela presidência da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages). A juíza Gisele Souza de Oliveira, titular da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, e o juiz Daniel Peçanha Moreira, da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, são os postulantes ao cargo.

Eles deverão substituir o atual presidente, o juiz Ezequiel Turíbio, que já está à frente da associação há dois mandatos (quatro anos). As eleições acontecem no próximo dia 4 de agosto, e o novo presidente deverá tomar posse no final de setembro, em data ainda não definida.

As duas chapas contam com nomes que compõem a atual administração da Amages, apesar do grupo da juíza Gisele de Oliveira, com a chapa "Magistratura Unida" ter um número maior de membros da situação. Ela foi empossada como juíza em 2000.

Já Daniel Moreira, que encabeça a chapa "Renovação", conta com um número menor de integrantes que estão na atual gestão. Ele é juiz desde 2003.

O QUE É A AMAGES?

A Amages, nas palavras do atual presidente, é a entidade responsável pela manutenção e defesa dos direitos da magistratura e dos magistrados da Justiça Estadual do Espírito Santo. Além disso, a associação desempenha o papel de ser um "braço político" da magistratura.

"Como os juízes não podem se posicionar politicamente, a associação assume esse papel de conversar com a sociedade e com o Congresso Nacional, por exemplo, em matérias que envolvem o trabalho dos magistrados, afirma Turíbio.

Entre os últimos posicionamentos da associação está a preocupação da classe com a política de cortes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em 2016, devido ao Poder Judiciário ter chegado ao limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Na época, a associação analisou que os cortes deveriam ser feitos com cuidado, já que "o primeiro grau encontrava-se em situação de notória precariedade, com insuficiência de servidores e condições indignas de trabalho".

COMO FUNCIONA A ELEIÇÃO?

Votam no novo presidente todos os cerca de 500 associados, entre juízes da ativa, pensionistas e aposentados. Os votos devem ser feitos em urnas na sede da associação ou, para os magistrados que atuam no interior, pelos Correios. Cédulas com as opções de voto já foram enviadas pela comissão eleitoral para os municípios mais afastados.

O próximo presidente assumirá no final de setembro, após uma reunião com o atual presidente, e exercerá o cargo até setembro de 2020, podendo se reeleger por mais dois anos.