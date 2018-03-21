Juíza põe Doria no banco dos réus por 'Cidade Linda'

Doria já recorreu duas vezes contra a liminar e perdeu ambos os recursos Crédito: Fernando Madeira

A juíza Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso, da 11.ª Vara da Fazenda Pública da Capital, recebeu ação civil pública contra o prefeito João Doria (PSDB) e determinou que o tucano cesse e se abstenha de fazer uso da logomarca SP Cidade Linda nas atividades institucionais e através da internet na comunicação institucional e pessoal. Na hipótese de descumprimento da ordem, o prefeito fica sujeito a multa diária no valor de R$ 50 mil por ato.

A Prefeitura afirma que apresentará sua defesa, que demonstrará que não há qualquer irregularidade, e diz confiar no posterior arquivamento da ação.

Em fevereiro, Carolina já havia liminarmente decretado a proibição do Cidade Linda, mas o tucano teria descumprido a ordem. Naquela decisão, ela impôs a multa de R$ 5 mil. Com o suposto descumprimento, ela aumentou em dez vezes o valor.

A magistrada cita que embora a liminar tenha dado prazo de 30 dias para a Prefeitura retirar de todos canais oficiais a logomarca que não representa símbolo oficial da cidade, a gestão Doria descumpriu a determinação mantendo slogan em seu site. Além disso, a juíza menciona o fato de o prefeito ter distribuído camisetas com a marca SP Cidade Linda no último fim de semana.

Doria já recorreu duas vezes contra a liminar e perdeu ambos os recursos. Agora, ele irá responder como réu em ação de improbidade administrativa e caso seja condenado pode ficar inelegível. Em um dos recursos, a gestão Doria afirma que o uso de marcas e símbolos é fundamental para atingir objetivos de programas públicos e citava, como exemplo, quatro programas federais associados aos governos do PT: Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, Fome Zero e o slogan Brasil, um País de todos.

A juíza ainda ressaltou não ser crível que o prefeito acredite que o fato dele se abster de usar uma camiseta com a logomarca em questão corresponda à conduta de quem visa observar a ordem judicial em vigor, quando toda a estrutura administrativa por ele comandada ainda persiste na divulgação da logomarca com intuito de promoção pessoal.

Espera-se do administrador público probo que sua conduta norteie a de toda sua assessoria, para que não haja burla enviesada das ordens judiciais, reiterou a juíza.

A nova decisão judicial acolhe pedido do promotor do Patrimônio Público e Social Wilson Tafner, em ação civil pública de improbidade administrativa contra o prefeito pelo uso indevido da marca e do slogan do programa Cidade Linda, criado nessa gestão para executar obras de zeladoria no município.

Para o promotor, Doria faz marketing pessoal travestido de divulgação de atos impessoais de gestão com o programa de zeladoria. Ao utilizar-se de verbas públicas para campanha ilícita de promoção pessoal, por meio da vinculação de sua marca própria em razão de suas ações e obras junto ao governo municipal, obviamente, obteve divulgação de sua imagem política às custas do erário, obtendo vantagem patrimonial indevida, afirma Tafner.

Segundo o promotor, a Prefeitura gastou R$ 3,2 milhões com propaganda na mídia.

Ao divulgar em redes sociais ou no site institucional do Município sua imagem ao lado de Secretários e demais funcionários municipais, todos vestindo a camiseta com a logomarca SP Cidade Linda, bem como ao manter a veiculação de referido slogan no site da Prefeitura, e ainda, como ocorreu em data recente, ao participar da distribuição de centenas de camisetas contendo tal logomarca, são condutas que não se adequam à liminar em vigor até o momento, porque consistem em reiteração dos atos de propaganda com intuito pessoal, e devem cessar, sob pena de incidência da multa diária e prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, assinalou a magistrada.

Segundo Carolina, a manifestação apresentada pelo requerido (Doria) não foi suficiente a comprovar de plano a inexistência de ato de improbidade, a flagrante improcedência da ação ou a inadequação da via eleita (§ 8º e 11º).

Consoante decidido anteriormente, até o momento não restou delineado o caráter informativo, educacional ou de orientação da forma de publicidade perpetrada pelo requerido, a caracterizar o intuito de sua promoção pessoal, visto que a logomarca estaria atrelada à pessoa e imagem do requerido, em violação ao artigo 37, § 1º, da Constituição Federal e à Lei Municipal nº 14.166/2006 que expressamente proíbe a utilização pelos governantes do município de logomarca de sua administração que não seja o brasão oficial da cidade.

Segundo o Ministério Público, a logomarca usa o símbolo de São Paulo dentro de um coração vermelho que podem ser vistos em anúncios, placas, cartazes, bonés, camisetas e nas redes sociais como no Facebook.

O inquérito do promotor Tafner foi instaurado de oficio pela Promotoria com base em reportagens da imprensa e imagens das redes sociais oficiais da Prefeitura e pessoais do prefeito.

Doria, segundo a ação, obtém vantagem indevida, enriquecimento ilícito e provoca danos ao erário público ao gastar pelo menos R$ 3,2 milhões de recursos dos cofres públicos para fazer promoção pessoal com propagandas no rádio e na televisão do programa Cidade Linda.

No entendimento do promotor, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos devem ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Para Tafner, trata-se de gasto de dinheiro público para propaganda pessoal, o que é vedado pela própria Constituição. Isso fere o âmago da Democracia. Do dever de impessoalidade dos que governam. As ações devem ser de governo e não de X ou Y. Por isso a vedação de imagem, símbolo, etc, explica Tafner.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SÃO PAULO