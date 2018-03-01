Juíza manda afastar do cargo vereadora de Linhares acusada de rachid

A vereadora Rosinha sendo conduzida para prestar depoimento Crédito: Ariele Ruy | TV Gazeta Norte

A juíza Patrícia Plaisant Duarte, da 3ª Vara Criminal de Linhares, mandou afastar a vereadora Rosa Ivânia Euzébio dos Santos (PSDC), a Rosinha Guerreira, presa na última segunda-feira (26) por suspeita de "rachid". As informações são do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que fez o pedido de afastamento, deferido pela juíza. Além disso, o MPES afirma que a vereadora também teve os bens bloqueados, para eventual ressarcimento ao erário. O processo ocorre em segredo de justiça.

O "rachid" acontece quando um político que exerce determinado mandato exige para si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho.

Após ser ouvida na 1ª Promotoria de Justiça Criminal do município, ainda na segunda-feira, ela foi transferida para o Centro Prisional Feminino de Colatina.

NOTIFICAÇÃO

O presidente da Câmara de Vereadores de Linhares, Ricardo Bonomo (SDD), informou que o órgão ainda não foi notificado da decisão.

"Nós ainda não recebemos a notificação do Judiciário com a decisão. Por isso, ela ainda é considerada vereadora e os assessores dela estão trabalhando normalmente. Mas assim que recebermos, teremos o prazo de até 48 horas para convocar um suplente que permanecerá no lugar dela enquanto estiver afastada", disse.

O mandado de prisão da parlamentar faz parte da Operação Salário Amigo, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que também realizou 12 conduções coercitivas de servidores do gabinete da parlamentar, além de cumprir mandados de busca e apreensão de computadores e documentos. A operação teve apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte).

Rosinha está em seu primeiro mandato, foi eleita com 1.182 votos, e pertence à base aliada do prefeito Guerino Zanon (PMDB) na Câmara.

A defesa de Rosinha Guerreira disse, na terça-feira (27), que, segundo a própria parlamentar, ela fazia prática desse ato para ajudar a população.

DEPOIMENTO

"No depoimento, ela disse que usava esse dinheiro comprando medicamentos, cestas básicas, ajudando a população, todo tipo de pessoa que batia à porta dela. Ela diz que, inclusive, indistintamente, sem avaliar se as pessoas tinham ou não votado nela", afirmou o advogado Cleylton Mendes.