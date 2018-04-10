Juíza barra visita de governadores a Lula na sede da PF

Governadores de nove Estados visitaram, na tarde desta terça-feira (10), a Superintendência da Polícia Federal (PF) do Paraná, onde Lula cumpre pena desde sábado, mas não conseguiram ter contato com o ex-presidente. Isso porque a juíza Carolina Moura Lebbos, da 12 Vara de Execução Penal, negou o pedido para que os chefes de Executivos estaduais estivessem com o líder petista.

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

A magistrada alegou, em seu despacho, que não havia fundamento para "flexibilização do regime de visitas" ao ex-presidente. Na decisão, a juíza destacou argumentos usados pelo juiz Sergio Moro em um despacho da véspera em que determinou que não haja privilégios para as visita a Lula. Ele determina que seja aplicado com o ex-presidente a "regra geral" da carceragem da PF. Pela normas do local, as visitas acontecem apenas às quartas-feiras.

Dos governadores que foram ao Paraná, quatro são do PT, dois do PSB, um do PCdoB, um do PDT e um do PMDB. A maioria deles, sete, é do Nordeste e outros dois da região Norte. Estiveram lá os governadores do Acre, Tião Viana (PT); do Amapá, Valdez Goes (PDT); Alagoas, Renan Filho (PMDB); Bahia, Rui Costa (PT); Ceará, Camilo Santana (PT); Maranhão, Flávio Dino (PCdoB); Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB); Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); e Piauí, Wellington Dias (PT).