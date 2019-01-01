Juiz Marcelo Bretas responde tuíte de Bolsonaro com emoji de aplauso

Juiz Marcelo Bretas Crédito: Reprodução/Facebook

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Responsável pela Lava Jato no Rio, o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aplaudiu, com um emoji, um tuíte do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Na madrugada desta terça-feira (1º), dia da posse presidencial, ele publicou um emoji com um símbolo de aplauso ao retuitar uma publicação de Bolsonaro, que dizia aos seguidores: "Nos vemos na posse. Um forte abraço!"

Alguns internautas questionaram a interação do juiz, lembrando que ele é responsável por processos envolvendo políticos, como o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB).

Houve também quem elogiasse e dissesse que era apenas uma manifestação de otimismo.

Em novembro, o jornal "O Globo" noticiou que, segundo assessores de Bolsonaro, o eleito pensava em indicar Bretas para algum tribunal superior, como o STF (Supremo Tribunal Federal) ou o STJ (Superior Tribunal de Justiça).