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Lava Jato

Juiz Marcelo Bretas responde tuíte de Bolsonaro com emoji de aplauso

Juiz responsável pela Lava Jato no Rio retuitou uma publicação de Bolsonaro, que dizia aos seguidores: "Nos vemos na posse. Um forte abraço!"

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 11:59

Publicado em 

01 jan 2019 às 11:59
Juiz Marcelo Bretas Crédito: Reprodução/Facebook
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Responsável pela Lava Jato no Rio, o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aplaudiu, com um emoji, um tuíte do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).
Na madrugada desta terça-feira (1º), dia da posse presidencial, ele publicou um emoji com um símbolo de aplauso ao retuitar uma publicação de Bolsonaro, que dizia aos seguidores: "Nos vemos na posse. Um forte abraço!"
Alguns internautas questionaram a interação do juiz, lembrando que ele é responsável por processos envolvendo políticos, como o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB).
Houve também quem elogiasse e dissesse que era apenas uma manifestação de otimismo.
Em novembro, o jornal "O Globo" noticiou que, segundo assessores de Bolsonaro, o eleito pensava em indicar Bretas para algum tribunal superior, como o STF (Supremo Tribunal Federal) ou o STJ (Superior Tribunal de Justiça).
Por ora, o governo Bolsonaro já escalou o principal nome da Lava Jato: o juiz federal Sergio Moro, responsável pelos casos da operação no Paraná.

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