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Ataques

Juiz mantém prisão de suspeito de hackear autoridades

Mais cedo, a Polícia Federal havia pedido ao juiz a soltura de Marques, preso temporariamente desde o último dia 23

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 22:13

Publicado em 

31 jul 2019 às 22:13
Juiz mantém prisão de suspeito de hackear autoridades Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Em decisão do início da noite desta quarta-feira (31), o juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, decidiu manter a prisão de Danilo Marques, 33, um dos suspeitos de envolvimento nos ataques a celulares de autoridades como o ministro Sergio Moro (Justiça).
Mais cedo, a Polícia Federal havia pedido ao juiz a soltura de Marques, preso temporariamente desde o último dia 23. Contudo, a PF desistiu do pedido horas depois, argumentando que, ao colher novas provas no celular do investigado, constatou que ele sabia que seu amigo Walter Delgatti Neto, 30, havia invadido contas de autoridades no aplicativo Telegram.
Delgatti é o principal suspeito dos ataques hacker, e admitiu em depoimento à PF ter entrado nos celulares de Moro e procuradores da Lava Jato, como Deltan Dallagnol. Ele também está em prisão temporária desde o dia 23.
"Diante dos novos elementos trazidos pela autoridade policial, que reforçam a ligação de Danilo Marques com Walter Delgatti, que por diversas vezes emprestou seu nome e prestou serviços para o suposto líder da organização criminosa [Delgatti], está ainda mais evidente que Danilo Marques tinha ciência e possível participação nas invasões a contas de aplicativos do Telegram realizadas por Walter Delgatti", escreveu o juiz em sua decisão.
Além de Marques e Delgatti, estão presos Gustavo Henrique Elias Santos, 28, e sua companheira, Suelen Oliveira, 25. O prazo da prisão temporária dos quatro suspeitos termina nesta quinta-feira (1º).
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal poderão pedir a soltura dos investigados ou a conversão da prisão temporária em preventiva (sem prazo para acabar).

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