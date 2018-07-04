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Jucá diz que Alckmin seria 'bom nome' para vice de Meirelles

Jucá diz que Alckmin seria 'bom nome' para vice de Meirelles

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 22:24
Jucá diz que Alckmin seria 'bom nome' para vice de Meirelles Crédito: Reprodução
O presidente do MDB, senador Romero Jucá (RR), afirmou nesta terça-feira que gostaria que a vaga de vice na chapa do pré-candidato da sigla à Presidência, Henrique Meirelles, fosse preenchida por um político do PSDB. Jucá acrescentou, entre sorrisos, que Geraldo Alckmin, também pré-candidato, seria um bom nome.
"Gostaria de alguém do PSDB (como vice de Meirelles)", disse Jucá, acrescentando ao ser perguntado sobre o nome de Alckmin:  Pode ser, é um bom nome. Nossa posição é de manter a candidatura de Meirelles. Estamos aguardando e no final de julho faremos uma avaliação, porque o que pesa é poder agregar uma imagem nova. Meirelles deu conta do recado do governo do Lula e do governo de Michel Temer.
A provocação de Jucá ocorreu enquanto setores do PSDB ainda sonham com um apoio do MDB a Alckmin. Na segunda-feira, o coordenador da campanha do tucano, Marconi Perillo, mencionou Meirelles como um possível vice na chapa do PSDB, durante um encontro com investidores. Entretanto, Perillo disse depois que esse cenário é "bem improvável no momento".
Nesta terça-feira, durante reunião da direção nacional, o MDB oficializou a decisão de não destinar recursos do Fundo Eleitoral para a pré-candidatura de Henrique Meirelles, que bancará sua própria campanha. Para Jucá, isso é uma sinal de "confiança" no ex-ministro.
"Não destinar recursos para Meirelles é um sinal de que o MDB acredita na candidatura, porque ele tem condição de bancar sua própria candidatura. É o nosso pré-candidato. A atração do ponto de vista da candidatura do Meirelles não deve ser por conta do financiamento; agora, facilita. E, em política, tudo que ajuda é bem vindo", disse Jucá.
O presidente do MDB disse que a convenção para homologar ou não o nome de Meirelles será em 31 de julho ou 1º de agosto, em dia de semana e em data que não conflite com as convenções regionais, já que a prioridade do partido é eleger o maior número de governadores, senadores e deputados federais.
Segundo a legislação eleitoral, cada candidato a presidente poderá gastar até R$ 70 milhões. Dos R$ 234 milhões do Fundo Eleitoral do MDB, a direção destinou nesta terça-feira R$ 69,6 milhões para as mulheres, dentro da regra dos 30% de recursos para candidatas, estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os senadores com mandato receberão R$ 2 milhões e e deputados federais com mandato, R$ 1,5 milhão. Os governadores não terão um valor especifico, sendo o dinheiro distribuído aos diretórios regionais. O saldo restante de R$ 54 milhões será distribuído aos diretórios, conforme regras do partido.
'CANDIDATÉRRIMO'
Quando às pesquisas eleitorais, Jucá disse esperar um crescimento de Meirelles, hoje em torno de 1% das intenções de votos.
"Hoje, as pesquisas estão congeladas. Espero que haja um degelo e um indicador de crescimento. E espero que ele (Meirelles) tenha esse indicador de crescimento", disse Jucá.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que participou do encontro, disse que a candidatura de Meirelles "ajuda" nos estados, mas que num segundo turno todos os partidos de centro devem estar unidos.
"Meirelles é candidatérrimo. Mas a política se faz conversando. Por enquanto, há muita incerteza no cenário eleitoral. Hoje, o nome dele passa na convenção porque ele não tem disputa", disse Padilha, afirmando que se analisarão alianças de segundo turno.
Já o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse que o objetivo é eleger o maior número de bancada para Câmara e Senado.
"Os candidatos que têm mandato têm vantagem", disse Moreira.

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