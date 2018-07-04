Jucá diz que Alckmin seria 'bom nome' para vice de Meirelles Crédito: Reprodução

O presidente do MDB, senador Romero Jucá (RR), afirmou nesta terça-feira que gostaria que a vaga de vice na chapa do pré-candidato da sigla à Presidência, Henrique Meirelles, fosse preenchida por um político do PSDB. Jucá acrescentou, entre sorrisos, que Geraldo Alckmin, também pré-candidato, seria um bom nome.

"Gostaria de alguém do PSDB (como vice de Meirelles)", disse Jucá, acrescentando ao ser perguntado sobre o nome de Alckmin:  Pode ser, é um bom nome. Nossa posição é de manter a candidatura de Meirelles. Estamos aguardando e no final de julho faremos uma avaliação, porque o que pesa é poder agregar uma imagem nova. Meirelles deu conta do recado do governo do Lula e do governo de Michel Temer.

A provocação de Jucá ocorreu enquanto setores do PSDB ainda sonham com um apoio do MDB a Alckmin. Na segunda-feira, o coordenador da campanha do tucano, Marconi Perillo, mencionou Meirelles como um possível vice na chapa do PSDB, durante um encontro com investidores. Entretanto, Perillo disse depois que esse cenário é "bem improvável no momento".

Nesta terça-feira, durante reunião da direção nacional, o MDB oficializou a decisão de não destinar recursos do Fundo Eleitoral para a pré-candidatura de Henrique Meirelles, que bancará sua própria campanha. Para Jucá, isso é uma sinal de "confiança" no ex-ministro.

"Não destinar recursos para Meirelles é um sinal de que o MDB acredita na candidatura, porque ele tem condição de bancar sua própria candidatura. É o nosso pré-candidato. A atração do ponto de vista da candidatura do Meirelles não deve ser por conta do financiamento; agora, facilita. E, em política, tudo que ajuda é bem vindo", disse Jucá.

O presidente do MDB disse que a convenção para homologar ou não o nome de Meirelles será em 31 de julho ou 1º de agosto, em dia de semana e em data que não conflite com as convenções regionais, já que a prioridade do partido é eleger o maior número de governadores, senadores e deputados federais.

Segundo a legislação eleitoral, cada candidato a presidente poderá gastar até R$ 70 milhões. Dos R$ 234 milhões do Fundo Eleitoral do MDB, a direção destinou nesta terça-feira R$ 69,6 milhões para as mulheres, dentro da regra dos 30% de recursos para candidatas, estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os senadores com mandato receberão R$ 2 milhões e e deputados federais com mandato, R$ 1,5 milhão. Os governadores não terão um valor especifico, sendo o dinheiro distribuído aos diretórios regionais. O saldo restante de R$ 54 milhões será distribuído aos diretórios, conforme regras do partido.

'CANDIDATÉRRIMO'

Quando às pesquisas eleitorais, Jucá disse esperar um crescimento de Meirelles, hoje em torno de 1% das intenções de votos.

"Hoje, as pesquisas estão congeladas. Espero que haja um degelo e um indicador de crescimento. E espero que ele (Meirelles) tenha esse indicador de crescimento", disse Jucá.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que participou do encontro, disse que a candidatura de Meirelles "ajuda" nos estados, mas que num segundo turno todos os partidos de centro devem estar unidos.

"Meirelles é candidatérrimo. Mas a política se faz conversando. Por enquanto, há muita incerteza no cenário eleitoral. Hoje, o nome dele passa na convenção porque ele não tem disputa", disse Padilha, afirmando que se analisarão alianças de segundo turno.

Já o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse que o objetivo é eleger o maior número de bancada para Câmara e Senado.