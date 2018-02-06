Jucá diz que 2018 será curto e defende medidas de ajuste fiscal

Brasília - O senador Romero Jucá Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Embora o governo mantenha o discurso de que será possível aprovar a reforma da Previdência em fevereiro, o líder do Executivo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), já fala em uma pauta no Congresso sem citar as alterações nas regras para a aposentadoria. Ele afirmou nesta terça-feira que o ano de 2018 será curto e que o governo está trabalhando em uma agenda de votações na Câmara e no Senado que inclui a reforma tributária, a Lei Geral das Telecomunicações e a questão da dívida dos Estados.

"Acredito que, em 2018, temos questões para votar como a Lei Geral das Telecomunicações, a securitização das dívidas e as dívidas dos estados. Também a simplificação tributária, inúmeras MPs (medidas provisórias) na Câmara dos Deputados e em comissões mistas", disse Jucá em mensagem publicada no Twitter.

O governo já avisou que quer tocar uma simplificação tributária neste ano. Além disso, está parado no Senado um projeto de lei que altera a Lei Geral das Telecomunicações, com o objetivo de destravar investimentos no setor. E encaminhou no fim do ano passado uma medida provisória para alterar pontos da reforma trabalhista. O senador disse que outras medidas de ajuste fiscal precisam ser feitas, e lembrou ter um projeto sobre a independência do Banco Central com duplo mandato.

Há ainda a MP da reforma trabalhista. Há compromisso em não trazer de novo o imposto sindical mesmo que surjam emendas. Outras medidas de ajuste fiscal que precisam ser feitas. O governo está preparando uma agenda. Tenho um projeto sobre a independência do BC com duplo mandato, escreveu.

Apesar da extensa pauta definida como prioritária pelo governo no Congresso, 2018 é ano eleitoral, o que tradicionalmente esvazia o Legislativo, principalmente durante o segundo semestre.