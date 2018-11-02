Jornais do Brasil e exterior são barrados em coletiva de Bolsonaro

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O staff de Jair Bolsonaro, presidente eleito, proibiu a entrada de parte dos profissionais de imprensa que aguardavam a realização de uma entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (1). Apenas emissoras de televisão e sites foram autorizados a entrar no condomínio do político na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, apesar da solicitação de credenciamento ter sido feita por todos os repórteres. Jornais e agências internacionais foram barrados.

Uma agente da Polícia Federal destacada para fazer a triagem dos veículos autorizados alegou questões "de espaço físico" para impedir a entrada de representantes de todos os jornais e para as rádios presentes. Em outro momento, ela afirmou que a autorização dos profissionais era de dentro para fora, explicando que a ordem partiu de dentro da casa do Bolsonaro. Ao todo, 21 pessoas tiveram a permissão para participar da entrevista.

Questionado sobre os critérios para a seleção dos repórteres, Tercio Arnaud Tomaz, que se apresentou como assessor de comunicação de Bolsonaro, alegou que apenas TVs participariam da entrevista, apesar de profissionais de sites terem sido autorizados. É praxe, no entanto, que coletivas de autoridades permitam a participação de todos os veículos profissionais interessados.

Durante a entrevista, questionado sobre o porquê de veículos impressos, como O GLOBO, Valor, Folha e Estado de S.Paulo, e agência internacionais ficaram de fora da coletiva, Bolsonaro respondeu:

"Ah, não sei. Quem marcou isso aí não fui eu, tá ok? Eu tenho consideração com vocês, eu não mandei restringir ninguém não".

Outros integrantes da equipe de Bolsonaro também foram questionados sobre os critérios da escolha de profissionais e o porquê de Bolsonaro não se colocar à disposição para responder perguntas de todos os veículos. Não houve resposta.