Jonas Nogueira: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Joana Jonas Nogueira (PL) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista do candidato é a sétima da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com 11 candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e serão divulgadas até quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
Jonas Nogueira (PL) é o atual vice-prefeito da cidade. Ele disputa, neste ano, a cadeira de chefe do Executivo municipal após romper com o prefeito Victor Coelho (PSB). Jonas já disputou cinco eleições, mas esta será a primeira para prefeito. Concorreu ao cargo de vereador em 2004, 2008 e 2012. Não foi eleito em nenhum dos pleitos, mas chegou a exercer o mandato por 10 meses em 2015, como suplente.
O candidato informou ter formação em Administração, Direito, Contabilidade e Jornalismo e pós-graduação em administração financeira. Ele recebe o apoio do Patriota para a disputa das eleições. Veja o perfil completo dela aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.