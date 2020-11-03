Jonas Nogueira: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.

Jonas Nogueira (PL) é o atual vice-prefeito da cidade. Ele disputa, neste ano, a cadeira de chefe do Executivo municipal após romper com o prefeito Victor Coelho (PSB). Jonas já disputou cinco eleições, mas esta será a primeira para prefeito. Concorreu ao cargo de vereador em 2004, 2008 e 2012. Não foi eleito em nenhum dos pleitos, mas chegou a exercer o mandato por 10 meses em 2015, como suplente.