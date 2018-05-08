Joaquim Barbosa diz em rede social que não será candidato ao Planalto

Joaquim Barbosa Crédito: José Cruz/Agência Brasill

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, afirmou, na manhã desta terça-feira (08), em seu Twitter que não será mais candidato ao Planalto na disputa eleitoral deste ano.

"Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal", informou o ex-ministro em sua conta na rede social.

Em abril, após uma série de idas e vindas em torno da decisão de entrar para a política, Barbosa anunciou sua filiação ao PSB. Primeiro negro a ocupar uma cadeira na mais alta corte da Justiça, ele foi relator do mensalão, que condenou 24 réus, entre eles o ex-ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu. No meio político há quem diga que ele foi o "primeiro Moro", em referência ao juiz Sérgio Moro, que ganhou notoriedade durante a operação Lava Jato.