Joaquim Barbosa diz em rede social que não será candidato ao Planalto

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, afirmou, na manhã desta terça-feira (08), em seu Twitter que não será mais candidato ao Planalto na disputa eleitoral deste ano.
"Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal", informou o ex-ministro em sua conta na rede social.
Em abril, após uma série de idas e vindas em torno da decisão de entrar para a política, Barbosa anunciou sua filiação ao PSB. Primeiro negro a ocupar uma cadeira na mais alta corte da Justiça, ele foi relator do mensalão, que condenou 24 réus, entre eles o ex-ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu. No meio político há quem diga que ele foi o "primeiro Moro", em referência ao juiz Sérgio Moro, que ganhou notoriedade durante a operação Lava Jato.
Em abril, Barbosa apareceu em quarto lugar na pesquisa Datafolha, com 8% das intenções de voto no cenário com Lula candidato, atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com 15%, e de Marina Silva (Rede), com 10%. Sem Lula na disputa, Barbosa passava à terceira colocação, com 9% das intenções de votos, empatado com Ciro Gomes. Ficava apenas atrás de Jair Bolsonaro, com 17%, e de Marina, com 15%, que passava a ter empate técnico com o deputado do PSL e aparecia como a principal beneficiada pela migração de votos do petista.