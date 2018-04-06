João Coser sobre prisão de Lula: 'Triste e indignado'

Crédito: Rafael Silva

para que o ex-presidente Lula se entregue à Polícia Federal. O presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, afirmou estar triste e indignado com a ordem dada pelo juiz federal Sérgio Moro

Para o dirigente capixaba, a decisão gerou surpresa. Havia a expectativa de apresentação, até a próxima terça-feira (10), dos "embargos dos embargos" ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

"Triste, indignado e surpreso, pois esperávamos ter tempo para esgotarmos os recursos. Mas faz parte do processo. A prisão já estava decretada. Vamos continuar na luta", afirmou.

Único deputado federal capixaba do PT, Hélder Salomão postou uma pergunta em uma rede social: "O julgamento deles está marcado para quando?". A publicação é acompanhada por fotos de Aécio Neves (PSDB), Michel Temer (PMDB), Romero Jucá (PMDB), Geraldo Alckmin (PSDB), José Serra (PSDB) e Renan Calheiros (PMDB).

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