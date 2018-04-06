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Repercussão

João Coser sobre prisão de Lula: 'Triste e indignado'

Um ato político é previsto para São Paulo, com o ex-presidente, na noite desta quinta

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 22:21
Crédito: Rafael Silva
O presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, afirmou estar triste e indignado com a ordem dada pelo juiz federal Sérgio Moro para que o ex-presidente Lula se entregue à Polícia Federal.
Para o dirigente capixaba, a decisão gerou surpresa. Havia a expectativa de apresentação, até a próxima terça-feira (10), dos "embargos dos embargos" ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
"Triste, indignado e surpreso, pois esperávamos ter tempo para esgotarmos os recursos. Mas faz parte do processo. A prisão já estava decretada. Vamos continuar na luta", afirmou.
Único deputado federal capixaba do PT, Hélder Salomão postou uma pergunta em uma rede social: "O julgamento deles está marcado para quando?". A publicação é acompanhada por fotos de Aécio Neves (PSDB), Michel Temer (PMDB), Romero Jucá (PMDB), Geraldo Alckmin (PSDB), José Serra (PSDB) e Renan Calheiros (PMDB).
REAÇÃO
É possível que Lula reúna a militância petista para participar de um ato político na noite desta quinta-feira em São Bernardo do Campo, São Paulo.

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