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Mensalão

Jefferson diz que apenas a esquerda vai chorar com prisão de Lula

Pivô do mensalão, presidente nacional do PTB comenta no Twitter o julgamento do petista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 19:15

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 19:15

Delator do mensalão, Roberto Jefferson comenta no Twitter julgamento do ex-presidente Lula: 'Só esquerda vai chorar' Crédito: Reprodução | Twitter
Pivô do mensalão, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse nesta quarta-feira (24), que somente a esquerda vai chorar caso o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirme a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá.
Desde a manhã, o ex-deputado tem publicado comentários sobre o julgamento no Twitter. Bom dia. Hoje o Brasil aguarda a sentença definitiva de Lula. E se ele for mais uma vez condenado, somente os petês e outros aficcionados vão chorar. Não haverá guerra civil nem comoção nacional. Lula não é tudo isso, escreveu.
Jefferson destacou também que a hashtag #MoluscoNaCadeia estava em primeiro lugar no trending topics da rede social e afirmou que o planeta quer a prisão do molusco.
O presidente do PTB rompeu com o PT ao denunciar, em 2005, o escândalo que ficou conhecido como mensalão e levou nomes importantes da sigla, como o ex-ministro José Dirceu, para a cadeia.
Hoje (24), o ex-deputado faz parte da base aliada do presidente Michel Temer e tenta emplacar a filha, deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), no Ministério do Trabalho. Jefferson não comentou, na rede social, a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, de suspender a posse de Cristiane, que estava marcada para a segunda-feira (22).

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