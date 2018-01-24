Jefferson diz que apenas a esquerda vai chorar com prisão de Lula

Delator do mensalão, Roberto Jefferson comenta no Twitter julgamento do ex-presidente Lula: 'Só esquerda vai chorar' Crédito: Reprodução | Twitter

Pivô do mensalão, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse nesta quarta-feira (24), que somente a esquerda vai chorar caso o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirme a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá.

Desde a manhã, o ex-deputado tem publicado comentários sobre o julgamento no Twitter. Bom dia. Hoje o Brasil aguarda a sentença definitiva de Lula. E se ele for mais uma vez condenado, somente os petês e outros aficcionados vão chorar. Não haverá guerra civil nem comoção nacional. Lula não é tudo isso, escreveu.

Jefferson destacou também que a hashtag #MoluscoNaCadeia estava em primeiro lugar no trending topics da rede social e afirmou que o planeta quer a prisão do molusco.

O presidente do PTB rompeu com o PT ao denunciar, em 2005, o escândalo que ficou conhecido como mensalão e levou nomes importantes da sigla, como o ex-ministro José Dirceu, para a cadeia.