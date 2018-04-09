Janela Partidária: PMDB é o partido que mais perdeu filiados

O ex-secretário de Estado da Segurança Pública André Garcia entre o presidente estadual do PMDB, Lelo Coimbra, e o secretário-geral do partido, Chico Donato. Na foto também está o chefe de gabinete do governador Paulo Hartung, Paulo Roberto Ferreira Crédito: PMDB/Divulgação

Encerrado, no último sábado, o prazo que deputados estaduais e federais tinham para mudar de partido político sem correr o risco de perder seus mandatos e também para quem pretendia disputar as eleições de 2018 encontrasse um partido que lhe desse o espaço necessário, o PMDB foi a sigla que mais sofreu baixas no Espírito Santo. Na balança de perdas e ganhos, seu saldo foi negativo: seis correligionários se desfiliaram. Correndo por fora, o ex-secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, até então sem partido, ingressou na legenda para disputar uma cadeira de deputado estadual.

Enquanto este e outros tradicionais partidos como PSDB e PT perderam nomes, outros nanicos, como PRB, cresceram.

Além da retirada da senadora Rose de Freitas e do ex-vereador Zezito Maio para o Podemos, outros quatro deputados estaduais então peemedebistas anunciaram seu ingresso em outros partidos: Marcelo Santos, no PDT; Esmael Almeida, no PSD, Erick Musso no PRB e Gildevan Fernandes, no PTB.

Apesar disso, o presidente do PMDB no Estado, Lelo Coimbra, afirma que a legenda segue forte e que a saída dos deputados estaduais deve-se à dificuldade do próprio partido de abrigar tantas candidaturas. O PMDB se sente fortalecido, respeita aqueles que estavam se sentindo inseguros em permanecer e vamos agora ver como serão as conversas, diz.

Mas o PMDB não foi o único a sofrer importantes baixas. O PSDB, por exemplo, não recebeu nenhuma nova filiação de parlamentar, ao mesmo tempo em que perdeu dois importantes filiados. Um deles é o deputado estadual Sergio Majeski e o segundo, Luiz Paulo Vellozo, ex-prefeito de Vitória.

Da mesma forma, o PT não obteve novas filiações de parlamentares estaduais ou federais e perdeu Givaldo Vieira, que foi parao PCdoB.

Já o Solidariedade, que recebeu a filiação do deputado federal Jorge Silva, então no PHS, terá que lidar não só com a falta do deputado federal Carlos Manato, como também com a dos deputados estaduais Raquel Lessa e Amaro Neto.

CRESCIMENTO

Amaro, que é pré-candidato ao Senado, filiou-se ao PRB, partido que até então era inexpressivo no cenário estadual e foi capaz de agregar filiações relevantes, como a do presidente da Assembleia, Erick Musso (ex-PMDB), e a do secretário estadual de Esportes Roberto Carneiro (ex-PDT).