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Eleições 2018

Janela Partidária: PMDB é o partido que mais perdeu filiados

Enquanto outros tradicionais partidos como PSDB e PT também fecharam a janela partidária com mais perdas do que ganhos, outros partidos como PRB, Podemos e Rede ganharam representantes de peso

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 01:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 01:02
O ex-secretário de Estado da Segurança Pública André Garcia entre o presidente estadual do PMDB, Lelo Coimbra, e o secretário-geral do partido, Chico Donato. Na foto também está o chefe de gabinete do governador Paulo Hartung, Paulo Roberto Ferreira Crédito: PMDB/Divulgação
Encerrado, no último sábado, o prazo que deputados estaduais e federais tinham para mudar de partido político sem correr o risco de perder seus mandatos e também para quem pretendia disputar as eleições de 2018 encontrasse um partido que lhe desse o espaço necessário, o PMDB foi a sigla que mais sofreu baixas no Espírito Santo. Na balança de perdas e ganhos, seu saldo foi negativo: seis correligionários se desfiliaram. Correndo por fora, o ex-secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, até então sem partido, ingressou na legenda para disputar uma cadeira de deputado estadual.
Enquanto este e outros tradicionais partidos como PSDB e PT perderam nomes, outros nanicos, como PRB, cresceram.
Além da retirada da senadora Rose de Freitas e do ex-vereador Zezito Maio para o Podemos, outros quatro deputados estaduais então peemedebistas anunciaram seu ingresso em outros partidos: Marcelo Santos, no PDT; Esmael Almeida, no PSD, Erick Musso no PRB e Gildevan Fernandes, no PTB.
Apesar disso, o presidente do PMDB no Estado, Lelo Coimbra, afirma que a legenda segue forte e que a saída dos deputados estaduais deve-se à dificuldade do próprio partido de abrigar tantas candidaturas. O PMDB se sente fortalecido, respeita aqueles que estavam se sentindo inseguros em permanecer e vamos agora ver como serão as conversas, diz.
Mas o PMDB não foi o único a sofrer importantes baixas. O PSDB, por exemplo, não recebeu nenhuma nova filiação de parlamentar, ao mesmo tempo em que perdeu dois importantes filiados. Um deles é o deputado estadual Sergio Majeski e o segundo, Luiz Paulo Vellozo, ex-prefeito de Vitória.
Da mesma forma, o PT não obteve novas filiações de parlamentares estaduais ou federais e perdeu Givaldo Vieira, que foi parao PCdoB.
Já o Solidariedade, que recebeu a filiação do deputado federal Jorge Silva, então no PHS, terá que lidar não só com a falta do deputado federal Carlos Manato, como também com a dos deputados estaduais Raquel Lessa e Amaro Neto.
CRESCIMENTO
Amaro, que é pré-candidato ao Senado, filiou-se ao PRB, partido que até então era inexpressivo no cenário estadual e foi capaz de agregar filiações relevantes, como a do presidente da Assembleia, Erick Musso (ex-PMDB), e a do secretário estadual de Esportes Roberto Carneiro (ex-PDT).
O ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano Rodney Miranda, assim como a corregedora da Polícia Civil, Fabiana Maioral, também estão no novo time do PRB. Por sua vez, a Rede abrigará a candidatura do delegado Fabiano Contarato ao Senado.

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