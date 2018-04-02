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Permissão para mudança

Janela partidária favorece Centrão e reeleição de deputados

Bancadas de PP, PSD, DEM, Podemos e PROS crescem e divisão dos recursos do fundo partidário vira ativo para convencer parlamentares a mudar de sigla

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 10:32
Câmara dos Deputados Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado)
A uma semana do fim da janela que permite aos parlamentares mudarem de partido, o balcão de negócios instalado nos corredores da Câmara dos Deputados aponta para o fortalecimento dos partidos do Centrão, que nesta legislatura apoiaram do ex-deputado Eduardo Cunha ao presidente Michel Temer, passando pelo impeachment de Dilma Rousseff. O troca-troca entre as legendas, baseado não em ideologia, mas na divisão dos recursos dos fundos eleitoral e partidário, ainda revela uma tendência de menor renovação nas eleições de outubro.
Na primeira eleição geral após o veto às doações empresariais, o argumento para atrair deputado tem sido a garantia de que donos de mandatos receberão mais verba, em detrimento dos filiados que estão do lado de fora. E essa fatia prometida para bancar reeleições tende a ser maior nos partidos que não lançarão candidatos à Presidência, já que a campanha ao Planalto está fixada em R$ 70 milhões.
Todos os médios e grandes partidos estão oferecendo algo em torno de R$ 2 milhões, disse o deputado pelo Paraná Alfredo Kaefer (PSL), que vai deixar o partido do presidenciável Jair Bolsonaro e deve se filiar ao PP. O parlamentar afirmou que havia conversado com pelo menos oito legendas, como PP, PRB e Podemos. Kaefer admitiu que leva em conta os recursos oferecidos. É evidente que isso também importa. O valor máximo oferecido pelos partidos, em média, é de R$ 2,5 milhões.
Dirigentes partidários reclamam do assédio a seus parlamentares. Segundo José Luiz Penna, presidente do PV, a Câmara virou um mercado. Há um leilão declarado com o dinheiro público. Ouvi que tem partido dando cheque pré-datado.
O balanço parcial da janela partidária, que se fecha no dia 7, mostra que outros partidos de um mesmo espectro político, como PP, PSD, DEM, Podemos e PROS, somam mais ganhos do que perdas na comparação com as bancadas registradas em 6 de março, véspera do início permitido para as trocas. O DEM foi o que mais cresceu  o total já chega a 41.

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