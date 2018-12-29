Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo governo

Jair Bolsonaro embarca do Rio a Brasília na tarde deste sábado

Já em clima de preparativos, Bolsonaro recebeu alfaiate e cabeleireiro no início da manhã deste sábado (29) em sua casa, no Rio

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 14:18
Na última semana antes da posse presidencial, estão programados dois ensaios gerais na Esplanada dos Ministérios Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, embarca na tarde deste sábado, 29, para Brasília, onde tomará posse na terça-feira, no dia 1º de janeiro. Já em clima de preparativos, Bolsonaro recebeu alfaiate e cabeleireiro no início da manhã deste sábado (29) em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Depois do almoço, o presidente eleito segue em comboio para a Base Aérea do Galeão, na zona norte, de onde o voo deve decolar às 15h com destino à capital brasileira.
Segundo assessores próximos ao presidente, ele ainda não tem agenda pública prevista para os próximos dias, exceto pela cerimônia de posse, no Palácio do Planalto. A solenidade deve ser marcada por forte esquema de segurança, com interdição da Esplanada dos Ministérios e proibição de uso de drones.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados