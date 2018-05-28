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Vila Velha

Ivan Carlini vai disputar comando da Câmara de Vila Velha pela 6ª vez

Eleição para presidir o Legislativo municipal, marcada para 4 de junho, será em chapa única

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 20:26
Ivan Carlini está há cinco mandatos no comando da Câmara de Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação
Sem surpresas, a eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha será em chapa única, encabeçada pelo atual presidente, Ivan Carlini (DEM). Vereador há 26 anos e à frente da Casa há quase dez, ele caminha para seu sexto biênio no comando do Legislativo municipal.
O grupo é composto ainda por Valdir do Restaurante (Avante), como 1º vice-presidente; Adeilson Horti Super (PSD), 2º vice-presidente; Patrícia Crizanto (PMB), 1ª secretária; Mirim Montebeller (Podemos),  2º secretário; e PM Chico Siqueira (PHS), 3º secretário.
Ivan Carlini no comando pela sexta vez na Câmara de Vila Velha
A eleição será realizada no dia 4 de junho, às 17 horas. O documento com o registro da chapa data do dia 25 de maio, sexta-feira, no limite do prazo. Nesta segunda-feira (28), a relação de nomes foi lida em plenário. 
CARREIRA ENCERRADA
Carlini sustentou, até agora, que não queria ser candidato à presidência mais uma vez. Mas alega que houve "consenso". "Eu não queria ser candidato, mas como não vou ser candidato a nada em (outubro), vou dar continuidade". O presidente lembra que outros vereadores pretendem disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, enquanto ele poderá se dedicar ao Legislativo municipal. 
A Mesa Diretora a ser eleita é para o biênio 2019-2020. Depois disso, Ivan Carlini diz que não pretende disputar outro pleito municipal. "Estou encerrando minha carreira", afirma. Ele também é servidor público federal e deve se aposentar em dois anos.
Questionado pela reportagem se uma oxigenação na presidência da Câmara não seria positiva, o vereador expõe sua tese: "Muitas vezes a troca é prejuízo. Se o povo quisesse trocar, não teria votado em mim. Trabalho respeitando a população e, por isso, tenho esse reconhecimento".

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