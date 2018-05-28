Ivan Carlini vai disputar comando da Câmara de Vila Velha pela 6ª vez

Ivan Carlini está há cinco mandatos no comando da Câmara de Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação

Sem surpresas, a eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha será em chapa única, encabeçada pelo atual presidente, Ivan Carlini (DEM). Vereador há 26 anos e à frente da Casa há quase dez, ele caminha para seu sexto biênio no comando do Legislativo municipal.

O grupo é composto ainda por Valdir do Restaurante (Avante), como 1º vice-presidente; Adeilson Horti Super (PSD), 2º vice-presidente; Patrícia Crizanto (PMB), 1ª secretária; Mirim Montebeller (Podemos), 2º secretário; e PM Chico Siqueira (PHS), 3º secretário.

Your browser does not support the audio element. Ivan Carlini no comando pela sexta vez na Câmara de Vila Velha

A eleição será realizada no dia 4 de junho, às 17 horas. O documento com o registro da chapa data do dia 25 de maio, sexta-feira, no limite do prazo. Nesta segunda-feira (28), a relação de nomes foi lida em plenário.

CARREIRA ENCERRADA

C arlini sustentou, até agora, que não queria ser candidato à presidência mais uma vez. Mas alega que houve "consenso". "Eu não queria ser candidato, mas como não vou ser candidato a nada em (outubro), vou dar continuidade". O presidente lembra que outros vereadores pretendem disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, enquanto ele poderá se dedicar ao Legislativo municipal.

A Mesa Diretora a ser eleita é para o biênio 2019-2020. Depois disso, Ivan Carlini diz que não pretende disputar outro pleito municipal. "Estou encerrando minha carreira", afirma. Ele também é servidor público federal e deve se aposentar em dois anos.