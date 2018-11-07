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Itamaraty ficará com diplomata de carreira, diz Bolsonaro

Para Bolsonaro, é prematura retaliação do Egito a declarações sobre mudança da embaixada de Israel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 02:36

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 02:36

Crédito: Divulgação
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou nesta terça-feira, 6, que pretende escolher um diplomata de carreira como ministro das Relações Exteriores. Será um diplomata. Poderia nomear um militar, mas quero quadro de carreira, disse.
Sem assessoramento claro na área internacional, Bolsonaro acenou à diplomacia do Itamaraty em meio a uma crise com países do mundo árabe provocada pelo anúncio de que pretende transferir a Embaixada do Brasil de Tel-Aviv para Jerusalém.
A troca, se confirmada em seu governo, será um sinal de que o Brasil reconhece a cidade santa, foco do conflito com a Palestina, como capital de Israel - a exemplo do que fez Donald Trump alterando a sede da embaixada dos EUA. O Estado da Palestina também reivindica Jerusalém como capital.
Bolsonaro disse que a mudança seria feita em respeito a uma decisão do povo israelense. O que eu estou falando é o seguinte: para nós não é um ponto de honra essa decisão. Agora, quem decide onde é a capital de Israel é o povo, é o Estado de Israel. Se eles mudaram de local..., disse.
Ele classificou como prematura a suspensão, por parte do Egito, da visita do atual chanceler, Aloysio Nunes Ferreira, com empresários ao país, revelada pelo Estado. Pelo que vi, é também questão de agenda. Agora, acho que seria prematuro um país anunciar uma retaliação em função de uma coisa que não foi decidida ainda.
A transferência da embaixada é apoiada por líderes evangélicos que fizeram campanha para Bolsonaro. Jerusalém, desde que David a fundou, sempre foi capital do Estado de Israel. Onde Jerusalém foi capital do mundo árabe? Eu não conheço na história. Ele (Bolsonaro) acha que é um Estado soberano, que tem o direito de colocar a capital onde quiser, disse o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, um dos líderes mais próximos de Bolsonaro.
Não houve pressão dos evangélicos, mas nós somos 100% a favor disso, ou pelo menos 99,9%, se tiver algum 'esquerdopata gospel' aí, disse Malafaia.
O pastor não acredita que a reação dos países árabes fará Bolsonaro mudar de ideia e diz que nenhum deles deixou de negociar com os Estados Unidos depois da mudança da embaixada americana para Jerusalém. Quando Bolsonaro mudar a embaixada para Jerusalém, o Brasil vai ser abençoado como nunca. É a minha fé, disse Malafaia.
Israel também está na lista das primeiras viagens internacionais anunciadas pelo presidente eleito, ao lado dos Estados Unidos e do Chile.
Viagem aos EUA
Enquanto Bolsonaro não inicia seu tour, um dos filhos dele, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), líder do PSL na Câmara, agendou reuniões na próxima semana com representantes da cúpula do governo americano, incluindo o vice-presidente, Mike Pence.
Já que meu pai não pode viajar, a gente vai representando ele. O objetivo desses encontros é estreitar relações com o governo americano e dizer que o Brasil está acenando de maneira favorável para ter uma aproximação com os EUA, explicou Eduardo.
Ele estará acompanhado do consultor Filipe Garcia Martins, formado em Relações Internacionais e que já criticou abertamente nomes cotados para assumir a chancelaria, como Maria Nazareth de Azevedo, Sérgio Amaral, Roberto Abdenur e Rubens Barbosa. Representariam mais do mesmo: a continuidade de uma política externa terceiro-mundista e sem traços distintivamente brasileiros, escreveu Martins.
Outros cotados são os diplomatas Ernesto Fraga (defensor de Trump), Paulo Bretas e Luís Fernando Serra, atualmente embaixador na Coreia do Sul.
China
Bolsonaro e sua equipe abriram outras frentes de embate diplomático: com o Mercosul, que deverá ser esvaziado; com a comunidade europeia, por causa das críticas ao Acordo de Paris; e com a China, que trava uma guerra comercial com os Estados Unidos.
A questão da China já está mais do que explicada, eu falei que não podemos continuar fazendo negócios com o mundo todo com viés ideológico. A gente não quer nem de direita nem de esquerda, negócio é negócio e pretendemos fazer com o mundo todo, amenizou ontem o presidente eleito.

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