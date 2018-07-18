Isolado, Meirelles não revela com quais partidos mantém diálogo

Brasília - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles durante coletiva de imprensa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Escanteado das negociações por alianças, o pré-candidato do MDB ao Palácio do Planalto, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, em Brasília, que tem mantido "diálogos intensos" com partidos do "centro democrático" para formar alianças na eleição deste ano.

Apesar da boa vontade de lideranças do centro, a receptividade tem sido protocolar, segundo fontes ouvidas pelo GLOBO. Diante do desgaste do governo Michel Temer, Meirelles tem tido muita dificuldade para costurar qualquer acordo com outras legendas.

Após participar do "Fórum da Mobilidade", evento organizado pela ANP Trilhos, em Brasília, Meirelles não quis indicar com quais partidos mantém contato.

"É preciso que a realidade seja colocada claramente. Não existe um grande número de alianças concretizadas. Muitas coisas são faladas, muitas intenções. Mas eu tenho conversado nos últimos dias com um número importante de partidos. Eu não gosto de ficar falando com quem eu falei, com quem eu não falei. Gosto de anunciar resultado", disse Meirelles.

O presidente de um dos partidos do blocão (DEM, PP, PRB e SD), grupo que pode definir qual candidato apoiará ainda nesta quarta-feira, afirmou que os encontros de Meirelles com dirigentes do blocão têm sido protocolares.

"Conversei com o ministro. Foi uma cordialidade, não há como não recebê-lo. Mas é mais fácil estocar vento do que o Meirelles decolar", disse o presidente do partido.

Com 1% das intenções de voto em pesquisas recentes, Meirelles não tem tido a receptividade desejada. Nesta quarta-feira, o ex-ministro tinha uma conversa marcada com Ciro Nogueira, presidente do PP.

Meirelles diz que tem uma "grande segurança" de que será o candidato MDB, pois tem visitado os estados e sentido o apoio dos colegas. Segundo ele, a "maioria" do partido o apoia.

O ex-ministro da Fazenda também respondeu à declaração do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que afirmou na terça-feira que subir no palanque de Meirelles seria uma "condenação".

"O que eu tenho ouvido é que essa declaração tem me favorecido, porque traz um contraste de biografias. Eu tenho uma biografia de serviços prestados", disse Meirelles.